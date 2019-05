COLUMNA

Tirabuzón

Primera apertura para Luis Cessa

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Para quienes traen su propio melodrama por la situación de Julio Urías, ahí está la imponente fachada de Roberto Osuna (2-0, 10, 0.49) como ejemplo de que una vez pasado el inevitable trago amargo, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles podrá rehacer su vida en los diamantes y volver a sonreír.

¿Dónde? Eso ya se verá un poco más adelante, cuando quienes toman las decisiones en la próspera organización californiana actúen en consecuencia, conocidas la resolución de Major League Baseball y las secuelas de un juicio en los tribunales, que a lo mejor no llega a tanto.

Urías es una joyita de los Dodgers, como lo fue Osuna para los Azulejos de Toronto, y puede que en Canadá no haya arrepentidos por sacarlo de su proyecto, pero seguro les mueve el tapete ver que se están perdiendo al ahora cerrador de los Astros de Houston en su máxima expresión.

INTENSO y de marcados contrastes el debut del veterano japonés de los Bravos de León, Yasutomo Kubo (3-3, 5.50), pero su consistencia lo mantiene en la rotación y en el ánimo del mánager Antonio Aguilera.

El diestro de 39 años ha sido una máquina de ponches (62) y de innings (53.2), siendo el único con dos cosechas de doble dígito (10) y dos más de 9, y permanencias en el cerrito casi a la vieja escuela: cuatro de 7, dos de 8 y dos de 6 tandas, encabezando de calle ambos departamentos en la liga.

Naturalmente, lo más importante son las victorias, sin embargo, con ese aguante y empuje y la explosiva ofensiva de los campeones del otoño 2018, en cualquier chico rato los triunfos podrían fluir con mayor frecuencia.

TRES de tres: Fin de semana de emergencias para Héctor Velázquez (1-2, 3.95), probable abridor de los Medias Rojas de Boston, mañana sábado, en Fenway Park, contra los Astros, y Luis Cessa (0-0, 3.32), en similar rol por los Yanquis de Nueva York, el domingo en Yankee Stadium, versus Rays de Tampa Bay.

Los Atléticos de Oakland colocaron para asignación al cubano Kendry Morales (.204, 1, 7), quien una vez, allá por 2012, se fracturó una pierna festejando un jonrón en el plato con sus compañeros, actuando para los Angelinos de Los Ángeles. Ipso facto lo firmaron los Yanquis de Nueva York.

El también antillano que se cayó de la cama ganando la triple corona de pitcheo en la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico, Elian Leyva (Jalisco), fue bajado de AAA a AA y de ahí a la Liga Mexicana por los Bravos de Atlanta, en negociación directa con los Sultanes de Monterrey, tras un registro de 0-0, 1 salvado y 5.00, con el Gwinnett, en la Liga Internacional. Para el Mississippi (AA) no alcanzó a tirar una pelota…

“OBVIAMENTE esto no es lo ideal en ningún sentido de la palabra. No me corresponde hacer más comentarios sino hasta que sepa más”. ¿Quién lo dijo? A) El mánager de los Dodgers, Dave Roberts. B) Javier Salinas, presidente de la Liga Mexicana, acerca de la recomendación de las autoridades capitalinas de parar la diversión. C) El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred.

La respuesta en caliente: Dave Roberts, hablando con los medios informativos respecto a la situación de su lanzador Julio Urías, que ayer cumplió su tercero de 7 días en la mítica congeladora.

OBSERVACIONES.- Los Olmecas de Tabasco siguen esperando la primera victoria del zurdo Juan Pablo Oramas (0-4, 7.20), quien ha derrapado en todas sus actuaciones, excepto, en dos de las llamadas de calidad ante Bravos (6e, 3h, 2c, 5b, 8k) y Toros de Tijuana (6e, 6h, 1c, 0b, 2k), en el Centenario 27 de Febrero… La ampáyer Luz Alicia Gordoa Osuna reapareció en Tijuana, al 100 por ciento en una pierna que se lastimó hace dos semanas… Si la contingencia ambiental lo permite, luego de que los Algodoneros de Unión Laguna se les fueran vivos a los Diablos Rojos por el mismo motivo, los Saraperos de Saltillo conocerán hoy el Alfredo Harp Helú.