COLUMNA

Tirabuzón

Romo, verdugo en Detroit; los apuros de Campos

Juan Alonso Juárez

24/05/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ De vuelta al Comerica Park de Detroit de sus grandes éxitos, en la Serie Mundial 2012, Sergio Romo (1-0, 9, 4.50) estuvo muy intenso esta semana en un compromiso entre los Marlins de Miami y los Tigres y en el cual prevaleció la novena que administra Derek Jeter, 2-1.

Romo perdió el primero, el martes (1e, 2h, 2c), pero salvó los siguientes dos (2e, 0h, 2k), como en octubre de hace casi 7 años, cuando bajó la cortina en el tercero y el cuarto del Clásico de Otoño, para que los Gigantes de San Francisco completaran la barrida a los Felinos.

Y el último out, el ponche sin tirarle al astro venezolano Miguel Cabrera, con el portentoso “slider” del derecho que en 2019 ha salvado en 9 de 10 oportunidades, respondiendo a la confianza del mánager Don Mattingly.

EN su peor actuación en el rol de abridor en varias lunas (2.2e, 6h, 4c, 1b), el veterano de los Piratas de Campeche, Francisco Campos (0-2, 6.26), “quemó” su cuarta oportunidad en la búsqueda de la victoria 199, sacudido por los Tecolotes de los Dos Laredos, en el Nelson Barrera Romellón.

Todas esas aperturas del sonorense han sido ahí y lo hizo muy bien en sus primeras dos, hasta que las fuerzas empezaron a fallarle, dejando dudas sobre su futura viabilidad en un trámite en el que, naturalmente, nadie regalará nada.

A propósito del vetusto escenario, sigue siendo el parque de pelota de la península de Yucatán y en la liga que menos gente recibe cada edición y lo curioso es que es de las plazas más firmes, detrás de Monterrey, Tijuana, Monclova, Ciudad de México, Saltillo y Oaxaca, gracias a los apoyos de los gobiernos municipales y estatales.

EN la frontera de los 50 y 60 años, Lorenzo Bundy vive su primera crisis, después de obtener 3 títulos en la Liga Mexicana del Pacífico, trabajar como coach de los Dodgers de Los Ángeles y Marlins y recibir menciones para dirigir en las Mayores.

El pasado invierno fue separado del timón de los Tomateros antes de que finalizara la primera vuelta y ahora lo botan los Generales de Durango, su segundo club en la Liga Mexicana, tras dirigir a los Pericos de Puebla, en los dos torneos 2018.

¿Acaso estaría llegando a la otra orilla? Quién sabe. En el beisbol nunca se puede dar por occiso a nadie y menos con los blasones y experiencia de Bundy, libre también de cara a la esperada 2019-2020 de la LMP.

“NO puedo hablar español, pero digo que estoy orgulloso de ser mexicano”. ¿Quién lo dijo? A) El gerente general de los Astros de Houston, el “chilango” Jeff Luhnow. B) Alex Verdugo, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles. C) El ex dueño de los Potros de Tijuana y candidato del partido oficial al gobierno de Baja California Norte, Jaime Bonilla.

La respuesta en caliente: Alex Verdugo (.323, 4, 23), apuesta de los Dodgers en 2019 para seguir enriqueciendo su historial de Novatos del Año y a quien le ponen una ranchera de Vicente Fernández, mientras se encamina a la caja de bateo en Dodger Stadium.

OBSERVACIONES.- Ocupando el lugar del ex bigleaguer dado de baja, Luis Alonso Mendoza (0-5, 8.41), el México-estadounidense Jesse Estrada, ganó sus primeras dos aperturas para los Leones, con efectividad de 3.75. El texano llegó procedente de la vecina Cancún, donde tenía 4.35 en carreras limpias y no decisión en 7 relevos para los Tigres, desde luego… Otro ex ligamayorista, Sergio Mitre (5-2, 7.43), ha asimilado demasiado castigo lo que va de la temporada, pero triunfó en sus dos inicios en la rotación de los Saraperos de Saltillo, luego de registrar 3-2 y 7.36 con los Tecolotes de Los Dos Laredos.