COLUMNA

Tirabuzón

La LMP y Jaime Bonilla; Cantú no baja la guardia

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Baja California Norte, cuya capital Mexicali es bastión de la Liga Mexicana del Pacífico, tiene gobernador electo del nuevo partido oficial y para un periodo reducido a solo dos años: Jaime Bonilla.

El mismo que vistió, calzó y provocó revuelo en el circuito, concretamente, en la edición 1987-1988, cuando a billetazos armó un trabuco en Tijuana que ganó el primer título de los llamados Potros y que naufragó por una victoria que significaba la corona de la Serie del Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana.

Detrás de todo eso, a la hora del balance del ciclo, la Mex-Pac vivió momentos de pesadilla en el institucionalizado afán por deshacerse de Bonilla, señalado por violar acuerdos internos, empezando con una tormentosa reunión en Hermosillo.

Se les hizo fácil defenestrarlo y expropiarle la franquicia, pero el hoy cercano al presidente de México se defendió con lo que tuvo a su alcance y poco faltó para que le regresaran las riendas de los briosos corceles. Obviamente, hubo mar de fondo en el asunto que no trascendió.

Pero, finalmente, en la convención de Aguascalientes de 1988, como en la de 1914 en la que los revolucionarios se sacaron la foto para luego pelearse entre ellos, el entonces presidente de la desaparecida Asociación de Ligas Profesionales, Pedro Treto Cisneros, anunció un acuerdo que habría dejado satisfechas a ambas partes.

Bonilla, un México-estadounidense al igual que el nuevo campeón mundial de los pesados, desapareció del espectro de la pelota para dedicarse a sus negocios y solo se volvió a saber de él del brazo y por la calle con AMLO, logrando en poco tiempo, convertirse en diputado federal, senador, delegado de la actual administración que despacha en palacio nacional en BCN y ahora gobernador.

JORGE Cantú (.279, 5, 17) se da gustos, verbigracia, lucirse ante sus antiguos coequiperos, Tigres de Quintana Roo, apilando cuatro imparable, incluido jonrón, tres impulsadas y dos anotadas, en una jornada en el Roberto Ávila de Cancún.

Para el siguiente cotejo se quedó en el banco, en una situación, voluntariamente aceptada, por el ex bigleaguer que los Diablos Rojos trajeron de los Toros de Tijuana, consciente de que a sus 37 años necesita dosificar energías.

En sus pasados 10 juegos, Cantú promedia .309 (36-11), con 4 bambinazos y 9 remolcadas, quemando sus últimos cartuchos como pocos que avizoran la otra orilla, aunque en su caso, físicamente al 100 por ciento.

UN promedio cercano a los 5 mil aficionados y serie para los Tigres 2-1, el saldo del tercer compromiso en el año de los ex socios en la capital del país, si bien la ventaja la llevan los Diablos Rojos (5-4).

Todavía resta uno más de la primera mitad, el venidero fin de semana en el Alfredo Harp Helú y dos de la parte complementaria, en un empacho que en el pasado colmaba el graderío del Parque Deportivo del Seguro Social y de lo cual hubo una reedición en la serie inaugural de 2019 en el nuevo inmueble de la CDMX.

Lo que llama la atención es que, involucrados desde 2007, a los quintanoroenses no los seduce la llamada en aquellos años “Guerra Civil”, ni la presencia de los vecinos Leones de Yucatán y Piratas de Campeche, quedando claro que el día que los Valenzuela Burgos decidan levantar el ancla en busca de mejores horizontes, realmente muy pocos los van a lamentar.

OBSERVACIONES.- El ex líder del top ten, José Samayoa (1-2, 3.04), únicamente ha registrado decisión en tres de sus 10 aperturas para los Leones… El arsenal de los Bravos de León llega este día al AHH, en un encontronazo entre los número uno en bateo colectivo y los Pingos que son terceros… Aun mordiendo el polvo, Kenneth Sigman (6-2, 3.66) no pierde su buena estampa, según consta en actas tras su reciente exhibición (6.2e, 7h, 1c, 1b, 3k) versus Generales de Durango, en el Parque la Junta de Nuevo Laredo… Demostrando que su cetro de jonrones en la LMP no fue una caída de cama, el puertorriqueño Jovan Rosa (419, 6, 30) se ha echado a cuestas la ofensiva de los Olmecas de Tabasco. En sus pasados 10 juegos, bateó .528 (36, 19) con 3 bambinazos y 16 empujadas.