COLUMNA

Tirabuzón

Dará Filis oportunidad a Fernando Salas

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Cuando se supo que Fernando Salas venía a la Liga Mexicana como refuerzo de lujo de los Acereros de Monclova, la percepción general fue que era el fin de la carrera del relevista en Grandes Ligas, donde llegó a ser cerrador por un rato de los Cardenales de San Luis y ganó un anillo de Serie Mundial.

Concediendo que todo apuntaba a eso, sin embargo, aquí se dijo que no se podía descartar a priori al de Huatabampo, Sonora, gozando de cabal de salud en el circuito que después del verano 2007, lo exportó a la pelota estadounidense, extraído de las filas de los Saraperos de Saltillo.

Ahora va con los Filis de Filadelfia, cuyos scouts, seguramente reportaron que a los 34 años su velocidad todavía anda sobre las 90 millas, lo que aunado a su vasta experiencia, lo convierten en candidato natural para un bulpen del beisbol moderno.

Lo curioso es que Salas (1-2, 4.08), quien en 2018 registró 4-4 y 4.50 en 41 apariciones para los Diamondbacks de Arizona, se despidió de los Acereros con una derrota frente a los Sultanes de Monterrey (1e, 2h, 1c, 2k).

Salas es el segundo de los agentes libres aztecas que no estuvieron el día de apertura que consigue contrato de ligas menores. Jorge de la Rosa firmó el pasado 5 de abril con los Rockies de Colorado, aunque no ha lanzado en juegos formales debido a que se lastimó en el abdomen, mientras se adiestraba en el spring training extendido.

Yovani Gallardo, Adrián González y el convaleciente Miguel Ángel González, son los otros que intentarán en estos días treparse al tren cuando el largo viaje avizora la mitad del recorrido, 81 juegos.

EL ex bigleaguer de los Toros de Tijuana, Luis Alfonso Cruz (.303, 13, 36), recién logró una hazaña, ante el pitcheo de los Algodoneros de Unión Laguna, que rato hace desapareció del “Quién es Quién” de la Liga Mexicana: 3 jonrones en una jornada.

Lo que hoy se consigna son los cuatro bambinazos en una velada de Derek Bryant (1985 vs. Aguascalientes), Tampico; Roy Johnson (1991 vs. Aguascalientes), Campeche; Miguel Ojeda (2000 vs. Monclova), Diablos Rojos; Ricardo Sáenz (2005 vs. Aguascalientes), Acereros y Jorge Vázquez (2006 vs. Tabasco), Tigres.

La cosecha que, desde luego, no debe desdeñarse, ya aparecía y por partida doble en la hoja de servicios del “Cochito”, en la Mex Pac. En 2005, actuando para los Mayos de Navojoa, contra los Yaquis de Ciudad Obregón y, en 2010, en la trinchera de los Tomateros de Culiacán, maltratando a los Naranjeros de Hermosillo.

OBSERVACIONES: Tras una blanqueada de 9 innings (3h, 5k, 3b), el 27 de abril en Villahermosa sobre los Guerreros de Oaxaca, el ex ligamayorista Francisco Rodríguez (4-4, 7.80) sólo ha ganado una de cinco decisiones, en un periodo en que su efectividad es de 10.09.

Fuera de forma, pues no jugaba desde su participación en invierno con los Tomateros, Rico Noel (.135, 0, 0) dejó su lugar en el róster de los Leones de Yucatán al transfuga italiano Alex Liddi, devuelto por manso de Taiwán.

Camino a su mejor zafra en la Liga Mexicana, el México-estadounidense Manny Barreda (6-1, 3.50) compila 6-0, 3.88, 50 chocolates y 17 boletos, en 55 innings y dos tercios, en sus pasados 10 inicios con los Toros de Tijuana.