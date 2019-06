COLUMNA

Junta de LMP en Mazatlán; Big Papi, primeros pasos

Juan Alonso Juárez

13/06/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Día de asamblea en la Liga Mexicana del Pacífico, hoy, en Mazatlán, donde se supone habrá noticias acerca de asuntos sin resolver, debido al distractor de la expansión, finalmente consumada.

Ya hay calendario aprobado, el de los últimos años de las puntuales 68 veladas, pero se especula sobre un cambio en el formato y sistema de competencia acorde a 10 contendientes, lo cual no sucede desde los arribos de Águilas de Mexicali y Potros de Tijuana, en 1976 y 1977, respectivamente.

En aquella época se disputaron cuatro ediciones al hilo (76-77, 77-78, 1978-1979 y 1979-180) a rol corrido y la sustitución en los playoffs en las últimas tres de las eliminaciones a “nocaut”, por el “round robin”, utilizado años atrás.

La única certeza, en la víspera de la reunión en el puerto sinaloense, es la desaparición del “comodín” y/o mejor perdedor, que ininterrumpidamente y, contrario a la lógica, aplicaba desde el ya lejano ciclo 1993-1994.

A Manuel Bañuelos (3-4, 7.00) le faltó un out para aspirar a su cuarto triunfo, contra los Nacionales de Washington, pero en su caso, más que eso necesitaba una actuación que disipara dudas al mánager de los Medias Blancas de Chicago, Ricardo Rentería.

Y el zurdo nativo de Durango lo consiguió con serpentina de 5 imparables y 2 carreras limpias, ligando una segunda buena salida, después de cuatro descalabros consecutivos en que jaló carros de leña.

Por cierto, el éxito negado a Bañuelos, se lo llevó el cerrador de los últimos dos inviernos de los Venados de Mazatlán, Evan Marshall (1-0, 0.00), quien no ganaba en las Mayores desde 2014, cuando compiló 4-4 y 2.79, en la nómina de los Diamondbacks de Arizona.

MEJOR en su rendimiento que en sus anteriores dos estancias en que logró dos victorias, el relevista de los Padres de San Diego, Gerardo Reyes (2-0, 12.86), ha retirado a los seis que ha encarado, incluido dos por la vía del chocolate.

Otra: En Japón, Christian Villanueva (.222, 7, 19) no fue titular en sus recientes dos cotejos de los Gigantes de Yomiuri; Joey Meneses (.206, 4, 14) tiene más de un mes inhabilitado por los Búfalos de Orix, reponiéndose de artritis en una mano y Efrén Navarro (.170, 1, 12) permanece en la sucursal de los Tigres de Hanshin.

Una más: Mientras en República Dominicana continúan las pesquisas para aclarar el atentado que le provocó heridas más serias de lo que se dijo en principio, David Ortiz dio sus primeros pasos en el hospital de Boston.

Y, los Marlins de Miami estaban por debutar, directamente de clase AA, al pítcher de ascendencia japonesa, Jordan Yamamoto, diestro de 23 años nacido en Pearl City, Hawaii, según su hoja de servicios en la que consta que nunca ha tirado en AAA. Compilaba 3-5 y 3.58 para el Jacksonville, en ocasiones, haciendo batería con el coahuilense Santiago Chávez (.156, 1, 6).

OBSERVACIONES.- Entrevistado en Culiacán por el reportero Rodrigo Peiro (Línea directa.com), el ex propietario de los Algodoneros de Guasave y hoy accionista de los Charros de Jalisco, Jaime Castro Parra, dijo que la LMP es “carísima” y que no se necesita vender 4 mil butacas, sino más de 6 mil, para sacar a flote una temporada... Justo al final del camino de la primera mitad en la LMB, tres invictos vieron la luz roja: frenado por una avería física, lo que resta del viaje, el estelar de los Acereros de Monclova, Josh Lowe (8-0, 3.91), su colega de los Pericos de Puebla, Casey Harman (8-1, 4.86) y el Sultán Édgar González (8-1, 4.43). No por casualidad, el único firme es el número uno del top ten, el abridor de los Leones de Yucatán, César Valdez (9-0, 2.71).