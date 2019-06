COLUMNA

Tirabuzón

Yanquis vs. Dodgers y Gigantes en un mismo juego

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Villanueva (.217, 7, 19) transita la recta final de junio padeciendo una sequía en que batea .154 (26-4), sin extra bases ni producidas, en sus pasados 10 juegos para los Gigantes de Yomiuri, en la Liga Central de Japón.

El beisbol nipón entró en un receso de dos días y con más de la mitad del extenso calendario en la bitácora, la legión azteca se ha estancado, ya que, por otro lado, no hay noticias del lesionado Joey Meneses (.204, 4, 14), enrolado con los Búfalos de Orix, y Efrén Navarro (.174, 1, 14) es una ruina, incluso en las menores de los Tigres de Hanshin.

En cambio, se conoce de otro México-estadounidense con pocos reflectores en el país al que representó en el Clásico Mundial 2017 en Guadalajara, Brandon Laird, inmerso en una rutina explosiva desde que llegó en 2015, tras breve estancia en el Big Show.

De madre mexicana, Laird batea .280 con 21 palos de vuelta entera y 51 remolcadas para Marinos de Chiba Lotte y en cinco cosechas, las primeras cuatro con los Luchadores de Nippon Ham, presume un caudal de 152 bambinazos y 400 producidas.

“ME arrepiento. Lamento la distracción que causé al equipo. Es algo de lo que no estoy orgulloso”. ¿Quién lo dijo? A) El ex entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Maradona. B) Mickey Callaway, manager de los Mets de Nueva York. C) El propietario al 50 por ciento de los Sultanes de Monterrey, José Maiz García.

La respuesta en caliente: Mickey Callaway, ofreciendo disculpas públicas, por un altercado con el periodista del Newsday, Tim Healey y por lo cual fue multado por la organización de la Liga Nacional.

Y en la ocasional efeméride: el 26 de junio de 1940, en el Polo Grounds y ante más de 50 mil espectadores, los tres equipos de Nueva York tuvieron un momento altruista que ignoramos si se repitió en esos años, porque lo que es en tiempos modernos, nunca se ha sabido.

Resulta que con la intención de reunir dinero para fondos de guerra, Yanquis, Dodgers y Gigantes disputaron un juego a seis innings, donde cada club enfrentó a los otros dos en capítulos sucesivos y luego se sentaban.

La pizarra quedó: Dodgers 5, Yanquis 1 y Gigantes 0 y es de suponerse que en las taquillas de la casa de los Gigantes, ya derruida, hubo muchos billetes verdes para el noble y aplaudido cometido.

EL cronista y aficionado práctico Fausto Daniel Castro logró dos victorias decisivas como manager interino en los playoffs de la Liga Regional Arturo Péimbert Camacho, semanas después de renunciar a las trasmisiones radiofónicas de los Tecolotes de los Dos Laredos y Charros de Jalisco, para convertirse en gerente de medios de los nuevos Algodoneros de Guasave.

Castro hace mancuerna en la dirección de los semifinalistas Bravos de San Pedro, quienes doblegaron a los entrañables Indios de Nío, con el ex receptor de los Acereros de Monclova, Plácido Pinto.

Y en un escenario en que los también ex profesionales, el aun activo jardinero, Ramón Valdez (Sinaloa de Leyva), y el ex shorstop de los Sultanes de Monterrey, Ventura Quiñones (El Burrión), van por los máximos honores.

OBSERVACIONES.- Los Naranjeros de Hermosillo ni sudan ni se acongojan de cara a la edición de la expansión, cuando su presupuesto en recursos humanos incluye a los jóvenes AAA, Roberto Ramos (Colorado) e Irving López (San Luis) y Norberto Obeso (Toronto) y Julián Léon (Anaheim) que la giran en AA, además del recién reaparecido José Cardona (Cachorros).

Pertinente aclaración del lector Jesús Ramírez: el contrato que rompió los lazos laborales y afectivos entre Albert Pujols y los Cardenales de San Luis en 2011, fue por 10 años y 240 millones de dólares.