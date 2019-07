COLUMNA

Tirabuzón

Contra Cardenales, Urquidy por su confirmación

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ El novato de los Astros de Houston, José Urquidy (1-0, 5.54), tendrá este viernes en el Busch Stadium de San Luis su cuarta apertura, buscando la siempre difícil confirmación para un debutante.

Usted recuerda su previo inicio, hace una semana, maniatando en dos hits y una rayita, con 9 chocolates y 0 bases por bolas en siete rollos a los Rangers de Texas, después de regular actuación en su debut contra los Rockies de Colorado en Denver y otra realmente floja en casa ante los Angelinos de Anaheim.

En total, el diestro oriundo de Mazatlán y que en la Liga Mexicana del Pacífico lo han visto, precisamente, con los Venados, tiene 13 innings en su hoja de servicios, con 16 hits -incluidos 2 jonrones- y 8 carreras limpias, una base por bolas y 17 chocolates,

Se suponía que Urquidy, independientemente de su desempeño, llegó de AAA para una sola presentación, pero el mánager A. J. Hinch decidió concederle otra oportunidad, mientras enviaban a las menores al también novicio cubano de apelativo aristocrático, Rogelio Armenteros (1-0, 1.93).

LOS aficionados de los Padres de San Diego deben estar como castañuelas por los lances de fantasía del diario, alrededor de la segunda almohada, del joven sonorense Luis Urías, su ex top prospect.

El problema es que el muchacho sigue teniendo serios problemas para sacar rápido el tolete en las Mayores (.062, 0, 0), después de darse vuelo con los Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico AA (.315, 19, 50).

Incluyendo la actividad diurna de ayer en el Citi Field de los Mets de Nueva York, desde que lo convocaron, el pasado sábado, sólo había conectado un hit en 16 viajes, con 4 bases por bolas y 4 anotadas.

“JUGUÉ con él y no había uno que lo hiciera mejor en situaciones difíciles. Para mí se lo merece, pero hay que esperar”. ¿Quién lo dijo? A) El flamante Salón de la Fama 2019 por unanimidad, el ex lanzador panameño Mariano Rivera. B) Martín Terrazas, ex cátcher profesional sinaloense y compañero de AMLO en sus “cascaritas” en las instalaciones de la Tranviarios, en la CDMX. C) El ex receptor de Fernando Valenzuela, Mike Scioscia.

La respuesta: Mariano Rivera, consultado sobre las posibilidades de su antiguo coequipero, Derek Jeter, para alcanzar votación de “carro completo” en el proceso 2019-2020 del recinto de Cooperstown, que inicia el próximo otoño.

TRES de tres: Carlos Torres, México-estadounidense que nunca ha reclamado su derecho de sangre, fue llamado de las menores por los Mellizos de Minnesota, su séptima franela en 10 almanaques. En 2019 tiró en 4 cotejos con los Tigres de Detroit, compilando 0-0 y 7.50 en carreras limpias y de por vida, 30-31 y 4.09, sirviendo además en los frentes de Medias Blancas, Colorado, Mets, Milwaukee y Washington.

Diablos Rojos y Guerreros se aventaron la otra noche, en el Eduardo Vasconcelos de Oaxaca, una batalla de nueve inning en 4 horas y 35 minutos y en la que los de casa utilizaron a 8 relevistas, detrás del abridor José Medina, en tanto los capitalinos, más austeros, sólo metieron a cinco serpentineros, incluso el adolescente Vidal Sotelo, en su segundo inicio.

La directiva de los Venados de Mazatlán, léase los Toledo Ortiz, retiraron de la competencia a su equipo de futbol de la Segunda División, pero para 2020 van por un plantel de la liga de ascenso que estrenará estadio. Pensando en futuro a corto plazo, una eventual incursión en la primera división, los convertiría en pioneros de una situación que para el año 3000 será normal.

OBSERVACIONES: Los Tomateros de Culiacán invitan a una conferencia de prensa, hoy viernes, seguramente con noticias para la afición más “jaladora”, de acuerdo a las cifras de asistencia de los últimos años... Según el colega Fausto Castaños Sapién, en Guasave ya le van pegando a los mil (906) carnets vendidos, enfilados a la meta del gerente Sebastián Sandoval Matsumoto (4 mil).