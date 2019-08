COLUMNA

Tirabuzón

Buenas señales de Luis Urías con el bat

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Agregando el plus ofensivo a sus acrobacias alrededor de la segunda base, el novato de los Padres de San Diego, Luis Urías (.162, 1, 3) todavía anda en deuda con el compilador, pero las señales de una recuperación son más que evidentes.

En sus pasados 10 juegos bateaba justo .300 (30-9) con 1 jonrón y 3 remolcadas y en sus pasados cuatro, un prometedor .417 (12-5), el bambinazo, 6 anotadas y 2 empujadas, tomando un impulso para la recta final a la vuelta de la esquina.

Entre tanto, en la misma frecuencia, el relevista Gerardo Reyes (4-0, 11.25) fue llamado por quinta vez en lo que va del año de la sucursal Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde nuevamente dejaron solo a Esteban Quiroz (.259, 19, 60), quien acaba de hacer ruido descorchando un macanazo con los senderos repletos.

El grand slam del sonorense llegó en buen momento, ya que iba de 14-1 y lo tenían en el banco, cuando lo mandaron a empuñar en una situación de apremio para el plantel de la ciudad que hace unos días registró el bárbaro acontecimiento que conmocionó al mundo.

UNO de los muchos México-estadounidenses en circulación, el texano de los Tecolotes de Los Dos Laredos, Ruddy Flores (.325, 20, 54), se agregó al club de 20 o más jonrones, que suma 21 y contando.

Otra: El experimentado zurdo de los Olmecas, Juan Pablo Oramas (5-10, 4.03,), ligó su tercer descalabro y lleva cuatro aperturas sin victoria, con “inefectividad” de 10.95, aunque en su reciente salida mereció mejor suerte ante los Tigres en Cancún (6e, 8h, 2c, 2b, 5k).

Una más: Los Piratas de Campeche, coleros sureños en la primera mitad, han tenido una reacción en la segunda que los proyectó a las alturas, mérito indiscutible del manager Jesús Sommers, pero no les alcanzará para calificar.

Y, Amilcar Gaxiola (5-4, 5.16), que salió de un “slump” en el que registró 0-3 y permitió 24 carreras limpias en 4 inicios y 21 innings, maniató en 3 hits y una rayita en casi seis rollos a los Rieleros de Aguascalientes.

“HE visto un montón de jonrones que no debieron ser jonrones”. ¿Quién lo dijo? El ex presidente de México, Vicente Fox, queriendo demostrar que también sabe algo de pelota. B) Pedro Martínez, Salón de la Fama de Cooperstown y, desde luego, voz autorizada. C) El coach de pitcheo de los Tigres de Quintana Roo, Pablo Ortega.

La respuesta en caliente: El dominicano Pedro Martínez, criticando la versión 2019 de la bola Rawling, a la que considera más ligera y pequeña, afirmando que con ella no podría tirar la recta de dos costuras y que le costó trabajo poner su rúbrica en una firma de autógrafos.

OBSERVACIONES: siete de la docena de aztecas vigentes en el Big Show, tuvieron acción casi simultánea la otra noche, seis de ellos, relevistas, en un recorrido en el que estos han sido mayoría, un total de 10

De vuelta a los Gigantes de Yomiuri, Christian Villanueva (.225, 8, 24) empuñó como emergente y falló en dos turnos, en las jornadas de viernes y sábado. Desde que lo llamaron de las menores, va de 13-3 con una base y una anotada.

Los Algodoneros de Guasave se quedaron sin director de medios y no se sabe quién o quiénes serán las voces en las trasmisiones por radio. Uno de los candidatos de cajón, Fausto Daniel Castro, probablemente regrese para su sexta temporada con los Charros de Jalisco.