COLUMNA

Tirabuzón

Repunte Azteca en AAA; Villanueva, de capa caída

Juan Alonso Juárez

15/08/2019 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ José Urquidy (4-2, 5.16), quien había estado de malas, después de su regreso de Grandes Ligas, asimilando un castigo de 21 imparables y 19 carreras en casi 10 innings, volvió a mostrar su mejor semblante en su reciente salida para Round Rock Express, sucursal AAA de los Astros de Houston.

Lanzó seis episodios(6h, 1c, 1b, 9k) que le reconfortaron el alma versus Isotopes de Albuquerque (Colorado) y entre sus víctimas estuvo el jonronero Roberto Ramos (.314, 23, 86), que se fue de 3-0, en la noche en la que el mazatleco no registró decisión.

Ramos, por cierto, vive su peor crisis en el año, con un acumulado de 17 viajes sin imparables, a más de dos semanas de que los Rockies y las demás organizaciones puedan disponer de varios de sus prospectos con la expansión de los rósters.

Coyuntura que, salvo su mejor opinión, debe alcanzar al madurito novato de los Padres de San Diego, Esteban Quiroz (.272, 19, 65), quien tenía una racha de seis juegos apilando hits (21-10), incluido un vuelacerca, con 11 remolcadas y 5 anotadas.

Y, posiblemente al campo corto Ramón Urías (.263, 8, 44), que iba de 36-15 (.417), 4 cuadrangulares y 12 empujadas en 10 cotejos para los Cardenales de Memphis (AAA), en la Liga de la Costa del Pacífico.

TRES de tres: Maltratado ayer por los Orioles de Baltimore (1.2e, 2h, 3c, 1b, 1k), Luis Cessa (1-1, 1, 4.33) admitió carreras limpias en sus recientes tres relevos, para una “inefectividad” de 10.80, aunque en ese lapso consiguió su primer salvado en 2019.

La del miércoles, a todo sol, también resultó una función nefasta para Sergio Romo (2-1, 19, 3.60) que en rol de preparador, fue atrancado por los Cerveceros en Milwaukee (dos tercios, 2h, 2c, 1k), apechugando con su primer revés con los Mellizos de Minnesota.

Christian Villanueva (.223, 8, 24) se quedó en el banco por tercer juego consecutivo, “castigado” por fallar en sus pasados 8 turnos y aportar sólo tres hits en 15, desde que los Gigantes de Yomiuri lo llamaron de ligas menores.

El jalisciense no es el único ex bigleaguer en apuros, pues aparte de la historia conocida de Efrén Navarro (.209, 0, 2), el venezolano Yangervis Solarte (.200, 4, 8) no ha entrado en ritmo compartiendo tareas con el México-estadounidense, en la nómina de los Tigres de Hanshin.

CONTRARIO a lo que se cocina en la Liga Mexicana del Pacífico, donde 9 de los 10 contendientes trabajarán con mánagers nativos, en la fuerte Liga Dominicana y su membresía de seis, cinco serán foráneos.

Ellos son: los puertorriqueños Lino Rivera (Toros del Este), quien ya ganó un título, y Pedro López (Tigres de Licey), los venezolanos Omar López (Águilas Cibaeñas) y Luis Dorante (Gigantes de Cibao) y el estadounidense Joyce Tinger (Leones de Escogido).

El único de casa y no es causalidad es el piloto de los campeones Estrellas Orientales, Fernando Tatis, el papá del prospecto de los Padres de San Diego de los mismos apelativos.

OBSERVACIONES: El estelar zurdo de los Acereros de Monclova, Héctor Daniel Rodríguez (8-6, 5.03), se ha sobrepuesto a los efectos y estropicios de la pelota Franklin, compilando 5-4 y efectividad de 3.83, en sus pasados 10 inicios.

Al 100 por ciento, tras un complicado 2018 monitoreado por los Azulejos de Toronto, Francisco Ríos (1-1, 3.42) está resultando pieza importante en el repunte de los Diablos Rojos que, sin ganar la primera mitad y son terceros en la segunda, encabezan el standing global sureño.

Los Olmecas de Tabasco sólo reportaron una asistencia de mil 820 aficionados que no pagaron boleto, en el primero de la serie contra los Piratas de Campeche, una cortesía que continuará hasta el cierre de hostilidades en casa en 2019.