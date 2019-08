COLUMNA

Tirabuzón

Julio Urías regresará el 2 de septiembre

Juan Alonso Juárez

19/08/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Cuando parecía que también la había librado con Major League Baseball, luego de que las autoridades lo exoneraron, a más de dos meses del incidente con una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en Los Ángeles, el Comisionado Rob Manfred suspendió 20 juegos a Julio Urías (4-3, 4, 2.53), pagaderos a partir de ayer.

El ex top prospect de los Dodgers, a quien le descontarán los 5 días hábiles que cumplió en mayo, tuvo que parar en su mejor momento como relevista de larga distancia, detrás de la sólida rotación de abridores encabezada por Clayton Kershaw.

Urías, quien consiguió su cuarto salvamento el pasado viernes en Atlanta (3e, 1h, 0c, 1b, 1k), es elegible para reaparecer el lunes 2 de septiembre, agendado para el inicio en casa de un compromiso con los Rockies de Colorado.

EL desempeño de Jorge Cantú (.287, 12, 38) en condición de reserva de los Diablos Rojos, seguramente llama la atención de los buscadores de los Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Guasave, no obstante que el ex ligamayorista no es requerido de la Liga Mexicana del Pacífico desde 2015-2016, cuando los Tomateros de Culiacán (.220, 1, 11) le otorgaron su libertad.

Esa baja, aunque usted no lo crea, fue la segunda para Cantú en Culiacán, conocido que en 2013-2014, el propietario de los Guindas Juan Manuel Ley, despidió simultáneamente al tamaulipeco de la doble nacionalidad (.232, 1, 12) y a Karim García (219, 1, 5) y Humberto Cota (.177, 3, 10).

El problema es que en la LMP Cantú cuenta como extranjero y por usos y costumbres, los gerentes deportivos prefieren jugarse el albur con un estadounidense o caribeño que con alguien probado en esas lides, aunque el declive del ex bigleaguer es evidente.

TRES de tres: En otra de las rarezas de la temporada 2019 en la Liga Mexicana, el relevista y cerrador de los Rieleros de Aguascalientes, Anthony Carter (11-5, 12, 3.74), es tercero en victorias, compartiendo con los abridores de Sultanes y Diablos Rojos, Édgar González (11-4, 5.18) y Octavio Acosta (11-7, 5.42).

Sólo el dominicano César Valdez (14-1, 2.29) y el cubano Yoanner Negrin (12-5, 3.18), ambos de los Leones de Yucatán y 1-2 del top ten, tienen más triunfos que el estadounidense que en oportunidades de rescate había botado seis.

El veterano Jorge Vázquez (.327, 20, 68), quien no juega a diario con los Saraperos de Saltillo debido a sus malestares físicos, se convirtió en el carabinero 26 con 20 o más jonrones en 2019, levantando la mano para el Retorno del Año.

LA directiva de los Charros de Jalisco, inmersa en los preparativos del Premier 12 y en el debut de su equipo en la Liga Nacional de Basquetbol, dedican el tiempo libre a los preámbulos de la cada vez más cercana edición 2019-2020.

Los campeones defensores abrirán sus prácticas el domingo 15 de septiembre, en el estadio Armando Reynoso de Lagos de Moreno, Jalisco, y dentro de su agenda incluyeron un cuadrangular en la vecina Colima, Colima.

En el evento, programado para el primer fin de semana de octubre, los días 4, 5 y 6, participarán los Sultanes, Venados de Mazatlán, una selección del rumbo y, desde luego, los pupilos de Roberto Vizcarra.

OBSERVACIONES: Daniel Castro (.254, 3, 16) rindió su mejor jornada en 2019 y primera para Tacoma Rainiers (Seattle), de 5-4 , incluido un bambinazo, 3 impulsadas y 2 anotadas, contra Fresno (Washington), en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Enfilado a su mejor cosecha en la Liga Mexicana, Kenneth Sigman (7-3, 4.60) fue inhabilitado por segunda vez en 2019 por los Tecolotes de los Dos Laredos, sin más explicación de que sus “huesos” descansan en la lista de reserva.