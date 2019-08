COLUMNA

Tirabuzón

Pierden Toros a Luis ‘Cochito’ Cruz

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Con hondo pesar, los Toros de Tijuana participan de la baja por tres semanas de uno de sus líderes ofensivos, Luis Alfonso Cruz (.320, 27, 72), afectado de un crónico padecimiento en una mano.

Es el mismo problema que en ocasiones frenó al ex bigleaguer en el beisbol japonés, donde durante cuatro años encontró lo que se le negó en el Big Show, especialmente, en lo económico, actuando para Aguilas de Rakuten y Gigantes de Yomiuri.

Cruz era parte del bloque nacional que está dando batalla a los importados Chris Carter (.299, 46, 114), Alonzo Harris (.336, 37, 106) y Danny Ortiz (.309, 37, 99), junto a su coequipero Ricardo Álvarez (.358, 27, 87), el Diablo Rojo, Japhet Amador (.354, 27, 109) y el Sultán Víctor Mendoza (.375, 23, 94).

LISTO para su séptimo llamado a Grandes Ligas en 2019, Gerardo Reyes (2-1, 3, 2.83) ha recetado 20 chocolates con solo una base por bolas en 14 innings y dos tercios de sus pasados 10 relevos, para los Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Otra: Roberto Ramos (.308, 25, 91) ha bajado su ritmo como cuarto bate de los Isotopes de Albuquerque, .108 (37-4), 2 vuelacercas y 5 empujadas en sus pasados 10 juegos, pero mantiene intactas sus posibilidades de una ascenso para dentro de 13 días.

Una más: El relevista de los Venados de Mazatlán en los pasados dos inviernos, Evan Marshall (3-2, 2.70), finalmente se ha establecido en Grandes Ligas en el bullpen de los Medias Blancas de Chicago, respondiendo a la confianza del mánager Ricardo Rentería.

Y, Christian Villanueva (.223, 8, 24), a quien no se le ubica lesionado ni en las menores, no ha tenido actividad para los Gigantes de Yomiuri desde el domingo 11 de agosto, un total de 8 juegos.

POCOS gobernadores habían mostrado tanto interés en los preparativos de un equipo de béisbol profesional, concretamente, en la reconstrucción de un parque de pelota, como el de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel: el estadio Francisco Carranza Limón de los Algodoneros de Guasave, que debe quedar listo para el 13 de octubre.

Desde que iniciaron los trabajos, en mayo, no ha perdido detalles a la distancia y en corto y no hay semana en la que no esté al menos un día de cuerpo presente, supervisando la obra financiada por un particular y los gobiernos federal y estatal.

En el último reporte, los avances andaban cerca del 70 por ciento, incluido el terreno de juego que tendrá pasto natural, después de filtrarse que podría ser artificial para ganarle al tiempo que los atosiga.

OBSERVACIONES: El juego completo de Javier Solano (10-6, 5.16) y en el cual los Tigres de Quintana Roo evitaron la barrida en la ex “guerra civil”, fue el primero en la joven historia del estadio Alfredo Harp Helú (9e, 9h, 4c, 2b, 6k).

Eduardo Vera (4.1e, 4h, 3c, 3b, 2k) no tuvo decisión en su debut con los Senadores de Harrisburg, filial AA de los Nacionales de Washington, quienes lo firmaron tras su sorpresiva salida de la organización de los Piratas de Pittsburgh. El yucateco, quien compiló 5-9 y 6.73 para Indianápolis (AAA), tiró ante Arkansas (Kansas City).