COLUMNA

Tirabuzón

Marco Estrada, el último de exitosa generación

Juan Alonso Juárez

22/08/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Bien dicen que “hay tiempos para tirar cohetes, y tiempos para recoger las varas”. No hace mucho, la legión azteca en Grandes Ligas presumía a una cuarteta de abridores que se codeaban con la crema y nata, todos protagonistas en sus respectivos equipos.

De un año a la fecha, Yovani Gallardo, Jaime García-ya retirado-, Miguel Ángel González y ahora Marco Estrada, desaparecieron del panorama y es probable que para no volver, al menos al Big Show.

Aunque, como en la política, donde a nadie se le da por occiso, quién quita y Gallardo y los convalecientes González y Estrada, sorprenden en 2020, recargados y bien descansados, con un retorno que hoy realmente se percibe lejano.

LUIS Castillo (.290, 28, 443 y 370 robos), tres veces convocado al Juego de Estrellas, guante de oro y un carabinero de .300 en 7 de sus 15 campañas en el Big Show y Octavio Dotel (59-50, 109, 3,78), fueron detenidos en su natal República Dominicana, acusados de narcotráfico.

Se repitió la triste historia del tijuanense Esteban Loaiza, quien recién cumplió cuatro meses de una condena de 3 años en una prisión estadounidense y, otra de los noventa, encarnada por Willie Aikens y que le costaron 14 años bajo la sombra.

Entre Castillo, Dotel y Loaiza generaron ganancias de casi 140 millones de dólares que se esfumaron en malos negocios y excesos, mientras Aikens, un carabinero de 110 bambinazos y 4 más en la Serie Mundial de 1980 que le dieron fama, apenas acumuló 375 mil dólares, según Baseball Reference.

Desde luego, los escuálidos ingresos de Aikens no justifican su posterior proceder a su paso por MLB, LMP y LMB, pero como usted la quiera ver, las situaciones y conductas de los tres latinos no tienen explicación.

“PIENSO que es el mejor pelotero que ha nacido en Venezuela. Para nosotros va a ser el Mike Trout venezolano”. ¿Quién lo dijo? A) El ex torpedero y mánager ligamayorista en receso, Osvaldo Guillén. B) Miguel Cabrera, hasta hace poco el mejor bigleaguer entre los activos. C) El ex aporreador Andrés Galarraga.

La respuesta en caliente: Miguel Cabrera, estelar de los Tigres de Detroit, a quien las lesiones han frenado, hablando de la sensación de los Bravos de Atlanta, el jardinero Ronald Acuña (.296, 35, 85).

OBSERVACIONES: A pesar de perder, José Urquidy (4-3, 5.04) ligó una segunda apertura aceptable (5e, 6h, 3c, 2l, 2b, 4k) para la sucursal AAA de los Astros de Houston, Round Rock Express, contra los Cardenales de Memphis.

Mientras su homólogo y homónimo Tyler Alexander (0-3, 6.59) lleva tres llamados al equipo grande de los Tigres de Detroit, el conocido de usted, Tyler Alexander (0-1, 0.86), “pica piedra” en la filial AA de los Atléticos de Oakland, Midland, tras tirar en AAA (5-5, 6.54), por los rumbos de Las Vegas.

El México-estadounidense de los Tecolotes de los Dos Laredos, Josh Rodríguez (.309, 20, 82), se unió al club de 20 o más jonrones y ya son 27 individuos implicados en el año de la pelota que vuela como cohete.

Los Charros de Jalisco, campeones defensores, iniciarán su pretemporada el venidero jueves 12 de septiembre y por primera vez lo harán en su estadio Panamericano, en el municipio conurbado de Zapopan.