COLUMNA

Tirabuzón

Osuna, Cessa, Verdugo y Urías a playoffs

Juan Alonso Juárez

25/08/2019 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna (3-3, 31, 2.73) está rindiendo su mejor mes de la temporada con los Astros de Houston, aportando 7 rescates, incluidos cinco consecutivos, para una escuadra que ya está pensando en los playoffs.

En agosto, el sinaloense que ha actuado en postemporada en tres de sus primeras cinco zafras en el Big Show, había participado en un total de 9 juegos y 8 rollos, efectividad de 1.13, 8 chocolates y una base por bolas.

Osuna no va solo. El Yankee Luis Cessa (1-1, 1, 4.23) y dos que ahora se encuentran fuera de circulación, ambos de los Dodgers de Los Ángeles, el lesionado jardinero Alex Verdugo (.294, 12, 44) y el suspendido Julio Urías (4-3, 4, 2.53), también traen en la bolsa salvoconducto que solamente les pueden quitar en el reajuste de los rósters.

En un escenario en el que el relevo situacional de los Indios de Cleveland, Óliver Pérez (2-2, 2.60) y sus colegas de los Mellizos de Minnesota, Sergio Romo (2-1, 20, 3.75), y Cardenales de San Luis, Giovanny Gallegos (3-1, 1.99), tienen posibilidades por las dos vías, mientras que a Joakim Soria (1-4, 1, 4.94) y los Atléticos de Oakland sólo les alcanzará para pelear por el comodín.

EL 7 veces Cy Young y hasta ahora frustrado candidato al Salón de la Fama de Cooperstown, Roger Clemens, declinó a una invitación del partido Republicano para postularse por el estado de Texas a la cámara de Representantes, tomando el lugar de un señor que se jubiló en el cargo.

No han sido muchos los ex bigleaguers del vecino país involucrados en la política, pero se supo de uno conocido en el beisbol mexicano y japonés: Randy Bass, toletero de altos vuelos, sobre todo en la pelota nipona, de donde regresó en 1988 cuando le diagnosticaron un cáncer cerebral que superó.

Bass, actualmente de 65 años y que defendió las causas de Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán en los setenta y ochenta, respectivamente, fue electo Senador por Oaklahoma en 2004 y se reeligió varias veces, promovido por los demócratas.

“¿USTEDES creen que yo después de hacer millones de dólares en el beisbol me voy a ensuciar las manos con drogas?”. ¿Quién lo dijo? A) Octavio Dotel, ex bigleaguer dominicano, detenido por narcotráfico. B) El cubano José Canseco, considerado el “padre” de los esteoides. C) Luis Castillo, tres veces convocado al Juego de Estrellas y dos veces Guante de Oro en el Big Show.

La respuesta en caliente: el también quisqueyano Luis Castillo, coacusado de Dotel, en un suceso que ha conmocionado a los dominicanos que recién salían del estupor provocado por el atentado en que resultó herido David Ortiz.

OBSERVACIONES: El puertorriqueño David Vidal (.317, 20, 86), el cátcher de los Tigres de Quintana Roo, Francisco Córdoba (.244, 20, 58) y el guardabosque de los Toros de Tijuana, Junior Lake (.310, 20, 82), incrementaron a 31 la cifra de 20 o más en la LMB.

Después de ser liberado por los Leones de Yucatán, (0-1, 7.94) y su sólida rotación--César Valdez (14-2, 2.30), Yoanner Negrin (13-5, 3.04), José Samayoa (8-5, 4.19) y Jesse Estrada (8-2, 5.20)--, el “culichi” Andrés Meza (8-2, 5.68) se convirtió en el “caballito de batalla” de los Guerreros de Oaxaca.

De vuelta de larga convalecencia, el californiano que enseña pasaporte mexicano, Arthur Lee Charles Jr., bateaba .340 con 9 bambinazos y 26 remolcadas en 32 juegos, para los Leones que casi amarran los 8 puntos de la segunda mitad y el tercer lugar del global.