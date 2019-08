COLUMNA

Tirabuzón

El regreso de Delgadillo; apuros de un ‘nudillero’

Juan Alonso Juárez

26/08/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Juan (Salvador) Delgadillo, quien intenta rehacer su carrera después de prolongado periodo de lesiones, será uno de los invitados a los entrenamientos de los Algodoneros de Guasave, a partir del 8 de septiembre.

El derecho, de 36 años y que en 2019 tiene 0-0 y efectividad de 2.57 en seis juegos con los Olmecas de Tabasco, es el único en el róster de los nuevos Algodoneros que estará de regreso, aprovechando una oportunidad posible gracias a la expansión.

Delgadillo iba en la cuerda que en marzo 2014 revivió el concepto Charros de Jalisco, junto a Japhet Amador, José Manuel Rodríguez, Gabriel Gutiérrez, Amadeo Zazueta, Leonardo Heras, Jesús López, Eduardo Arredondo, etc.

El tabasqueño, que en la Mex Pac también ha rendido en Hermosillo y Ciudad Obregón, no trabaja en la Liga Mexicana del Pacífico desde que sólo tuvo una actuación para los Charros en 2016-2017 (0-0, 16.20), cuando se resintió del brazo que necesitó de una operación.

TRES de tres: Eduardo Vera, liberado por los Piratas de Pittsburgh tras un perfomance de 5-9 y 6.75 en AAA, ligó su segunda apertura sin decisión (5e, 6h, 5c, 2b, 4k) para los Senadores de Harrisburg , sucursal AA de los Nacionales de Washington, dejando su pcl en 7.71.

El ex ligamayorista de Monclova, Chris Carter (48), y el puertorriqueño de los Pericos de Puebla, Danny Ortiz (40), es el primer 1-2 de 40 o más jonrones en la Liga Mexicana, desde Jack Pierce (54) y Nicolás Castañeda (53), en 1986, el año de la Comando.

Alí Solís (.269, 18, 65), cotizado receptor de los Sultanes de Monterrey, cuyo poder había sido ocasional, verano e invierno, incluido el beisbol estadounidense, logró su primera cifra de doble dígito.

HA costado al México-estadounidense Eddie Gamboa (1-0, 4.63) su estreno en la Liga Mexicana con los Sultanes, pero para quienes insisten en las redes sociales en reprochar a la LMP que una de sus estrellas no tenga un papel protagonista, entérense que desde el pasado invierno las cosas no caminaron bien para el ex bigleaguer.

Al extremo de que los Naranjeros de Hermosillo, que conocieron de sus buenos oficios en la nómina de los Mayos de Navojoa, lo botaron, alertados por un lapidario 0-2 y 27.00 (3.1 e, 11h, 10c) en tres cotejos, dos como abridor.

Gamboa es el único serpentinero especialista en bola de nudillos varios kilómetros a la redonda y en 2016 vivió su única experiencia en las Mayores, compilando 0-2 y 1.35 en carreras limpias, en 7 relevos con los Rays de Tampa Bay.

OBSERVACIONES: Giovanny Gallegos (3-1, 1.95) sólo había admitido dos carreras limpias en sus pasados 17 relevos, en 22 innings y dos tercios, con 21 chocolates y 5 bases por bolas.

Por primera vez desde el lejano 1976, cuando promovieron una liga instruccional de verano con jóvenes beisbolistas de la región, la LMP se apartará del guion de siempre, organizando un torneo corto (6, 7 y 8 de septiembre) para chamacos en edad “Williamsport”—11 y 12 años— sin más afán que celebrar los 75 años del beisbol otoño-invierno.