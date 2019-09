COLUMNA

Tirabuzón

De Zelman Jack a Chance Numata

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte del cátcher de la filial AA de los Tigres de Detroit, el hawaiano Chance Numata, cayéndose de una patineta en una calle de Erie, Pensilvania, se asemeja a la de un legionario en México, Zelman Jack, en Guasave, Sinaloa, hace casi medio siglo.

Jack, de 24 años, prospecto AA de los Piratas de Pittsburgh y entonces el mejor hombre a la ofensiva de los Algodoneros, fue encontrado inconsciente la madrugada del 23 de diciembre de 1971, a las afueras de un bar, tras caer de una barda que lo separaba del exterior, horas después del suceso.

A Numata, coequipero del mexicano Isaac Paredes, tirado junto a su tabla con ruedas, sangrando de la cabeza y privado del conocimiento, y solo porque ahora hay cámaras por doquier, se supo del percance ocurrido igualmente en el amanecer.

Triste final el de ambos y en circunstancias ciertamente más sorprendente que las habituales en los lamentables accidentes automovilísticos que a diario enlutan hogares en el mundo.

OTRO conocido en la Liga Mexicana del Pacífico, en las filas de los Tomateros de Culiacán, el jardinero Ian Miller (.269, 11, 54), logró boleto a Grandes Ligas como potencial estreno de los Mellizos de Minnesota.

Miller, de 27 años y siete veranos en las menores, seis en sucursales de los Marineros de Seattle, bateó .266 con 2 jonrones, 12 impulsadas y 8 robos, en 30 cotejos para los Guindas, en 2018-2019.

Se une a su coequipero en la LMP ascendido por los Reales de Kansas City, Ryan McBroom, el cubano de los Mayos de Navojoa, Randy Arozarena (San Luis) y el relevista de los Venados de Mazatlán, Evan Marshall (Medias Blancas.

También al antesalista nicaragüense que repetirá con los Yaquis de Ciudad Obregón, Cheslor Cuthbert (Reales) y un ex Tomatero más anunciado por los Naranjeros de Hermosillo para la inminente edición, el infielder Josh Fuentes, llamado por los Rockies de Colorado.

“AQUÍ habrá beisbol así tengamos que jugar nosotros”. ¿Quién lo dijo? La Alcaldesa del municipio de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama, ante los rumores de que los Tigres quieren regresar a la capital del país. B) Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. C) Aficionado anónimo de los Generales de Durango.

La respuesta en caliente: Diosdado Cabello, el número dos del gobierno venezolano, desestimando que la ausencia de jugadores con el fierro del beisbol organizado, una exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, impida la actividad en la pelota invernal.

Tras el anuncio de MLB de no permitir a sus afiliados participar, la Liga Venezolana cuyo titular, Juan José Ávila, se reunirá hoy en Santo Domingo, no ha emitido declaraciones, pero observadores del rumbo estiman que la temporada que por primera vez en muchos años romperá el hielo en la primera semana de noviembre y con un calendario de poco más de 50 juegos, saldrá adelante con el talento nativo y extranjeros fuera del radar del béisbol organizado.

OBSERVACIONES: Nuevamente cambio de señales en los planes para el terreno del en reconstrucción estadio Francisco Carranza Limón de Guasave. Finalmente, será sintético, al menos por esta temporada que marcará el regreso de los Algodoneros, debido que no hay tiempo para sembrar la hierba natural.

El ex bigleaguer ganador de tres guantes de oro, Luis Castillo, fue absuelto de los cargos de narcotráfico por el fiscal de República Dominicana, no así el ex ex pitcher Octavio Dotel que salió libre bajo fianza, pero bajo proceso.

La sinaloense Luz Alicia Gordoa, quien ofició su primera campaña completa, no está contemplada entre los 24 umpires que trabajan en los cuatro frentes de playoffs de la Liga Mexicana.