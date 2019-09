COLUMNA

Tirabuzón

Murió ex Venado Chris Duncan

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen los médicos que tarde o temprano quien ingiere sustancias prohibidas, supuestamente para mejorar su rendimiento, pagará la factura, sufriendo un deterioro en su organismo, aunque hasta ahora y con más de 25 años de práctica continúa, no se ha sabido de un caso así.

De cualquier manera, sigue siendo muy frecuente en jóvenes y maduros a pesar de las advertencias y severas sanciones aplicadas, confirmando la percepción de que el hombre hace las leyes y la trampa.

El caso más reciente y sonado, para variar, dominicano, fue el lanzador de los Mellizos de Minnesota y antes de los Yanquis de Nueva York, Michael Pineda (11-5, 4.01), apostando por un componente que tan solo por el nombre y pronunciación debió causarle pavor: Hydrochlorothiazide.

Pineda, quien en 2014 se metió en otro lío cuando le encontraron en el cuello algo con lo cual afianzaba la bola, será baja de los mellizos 60 días hábiles, marginado del tramo final del calendario y de oficio, playoffs, y la acción tempranera de 2020.

MURIÓ, a los 38 años, Chris Duncan, ex bigleaguer y legionario de los Venados de Mazatlán en el lejano 2005-2006 en que coincidió con Adrián y Édgar González y varios que luego se establecieron en el Big Show, entre ellos, el jugador de cuadro, Casey McGehee.

Era hijo del ex receptor ex mánager de Águilas de Mexicali, Dave Duncan, durante muchos años coach de pitcheo de los Cardenales de San Luis y hermano de Shelley Duncan, ex utility de Yanquis de Nueva York, Indios de Cleveland y Rays de Tampa Bay.

Chris Duncan (.257, 55, 175), quien contribuyó para la conquista de la Serie Mundial de 2006 a costillas de los Tigres de Detroit, en cinco batallas, perdió larga lucha contra un cáncer cerebral, al igual que su madre en 2018.

JULIO Urías (4-3, 4, 2.48) tuvo ayer contra los Gigantes de San Francisco otra apertura “sorpresa” y de solo dos innings (3h, 0c, 0b, 4k), para luego ceder el montículo al habitualmente abridor, el japonés Kenta Maeda (9-8, 4.07).

Otra: Óliver Pérez (2-2, 2.87) logró ayer un inning perfecto, en el triunfo de los Indios sobre los Mellizos, para su hold 20. El veterano únicamente ha permitido dos jonrones en sus pasados 52 juegos, en casi 30 episodios y en total, cuatro en el año, en 37 y un tercio.

Una más: El preparador y cerrador de los Mellizos, Sergio Romo (2-1, 20, 3.62), llegó a 700 apariciones en su trayectoria, cinco menos que el líder de todos los tiempos entre los mexicanos, Joakim Soria (Oakland). Ricardo Rincón (585), Dennis Reyes (673) y Pérez (661), son los otros aztecas con más intervenciones en la gran carpa.

Y, Andy Green, mánager de los Padres de San Diego, ha dosificado el quehacer a Andrés Muñoz (1-1, 1, 1.69) y no ha utilizado a Gerardo Reyes (4-0, 11.25), a quien llamaron de la sucursal AA, Chihuahuas de El Paso, el 3 de septiembre.

OBSERVACIONES: En Mexicali presumen el futuro estreno de dos pantallas y al 100 el terreno de juego del “nido” que en un tiempo los avergonzaba a colores y en cadena nacional… Hasta el último corte de caja, el pasado fin de semana, a poco más de un mes del arranque, en Guasave requieren de un cierre ciclónico en la venta de butacas para alcanzar la meta, 4 mil (1,341)… ¿Y qué hay de los Sultanes? Los regiomontanos alardearon en marzo, que en poco más de un mes, vendieron 5 mil.