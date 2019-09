COLUMNA

Tirabuzón

Fracaso de los Diablos Rojos; la LMP en Las Vegas

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Diablos Rojos sufrieron su segunda barrida (0-4) frente a los Leones de Yucatán y primera desde 2013 cuando los Saraperos de Saltillo (3-0) los arrollaron en un experimento de playoffs acortados.

En 1984, camino a su segundo banderín, los melenudos pasaron sobre los capitalinos que, por otra parte, ahora tienen cinco años sin título, su abstinencia más prolongada en la era del formato de postemporada que inició en 1973 y que también padecieron entre 1989 y 1993.

Diseñados siempre para obtener los máximos honores, nada exime del fracaso a la versión 2019 de los Pingos, incluso ni su épica remontada ante los Tigres de Quintana Roo en el primer playoff, que se extendió a siete cotejos.

La corona más reciente de los Diablos Rojos, en 2014, fue en los tiempos de Roberto Mansur Galán que se retiró en 2017 y como mánager el actual operador en la oficina mejor ventilada en el estadio Alfredo Harp Helú, Miguel Ojeda.

NARANJEROS de Hermosillo y Águilas de Mexicali jugarán sus primeros encuentros de preparación de 2019, mañana sábado y el domingo, en Las Vegas, Nevada, en la casa de los Aviadores, finca AAA de los Atléticos de Oakland.

Será la primera vez que clubes del circuito costeño se presenten en la ciudad de los casinos, extendiendo sus redes, en su incursión a territorio americano que iniciaron en 2011 en Arizona, a donde volverán a partir de la próxima semana.

Aparte de Naranjeros y Águilas, por allá verán a los Yaquis de Ciudad Obregón, Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis y Mayos de Navojoa, actuando en varias ciudades del vecino estado.

“LA edad sólo es un número y para mí eso no significa mucho”. ¿Quién lo dijo? A) El ex entrenador de futbol, Ignacio Trelles, quien en julio pasado celebró 101 años de edad. B) Walter Silva, lanzador de los nuevos Algodoneros de Guasave. C) El ex presidente de la Liga Mexicana, Plinio Escalante Bolio.

La respuesta: Walter Silva, ex bigleaguer que cuando inicie la temporada el 12 de octubre tendrá 42 años y 280 días, el más longevo entre los activos en la edición 62 de la Liga Mexicana del Pacífico.

LUIS Cessa (2-1, 1,3.66) sólo ha permitido una carrera en sus recientes siete relevos, en 13 innings y dos tercios, con 8 chocolates y control perfecto, afianzándose en el bullpen de los Yanquis.

Otra: Óliver Pérez (2-3,1, 3.43) dejará la mesa puesta para convertirse en 2020 en el número dos entre los ponchadores aztecas (1,525), desplazando a Yovani Gallardo (1,584), ambos lejos del líder Fernando Valenzuela (2074).

Una más: Aunque ha tirado poco en 2019 con los Angelinos de Anaheim, el nicaragüense Juan Carlos Ramírez(0-0, 4.50) se agregó a la legión extranjera con etiqueta ligamayorista para la Caliente 2019-2020, de vuelta a los Tomateros de Culiacán.

Y, a los 46 años, el máximo ganador latino en el Big Show, el dominicano Bartolo Colón (247), quien no fue contratado este año en la gran carpa, aparece entre los invitados a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas.