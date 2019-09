COLUMNA

Tirabuzón

El Titán descarta a los Tomateros

Juan Alonso Juárez

22/09/2019 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- En español y en inglés, cual debe, el anuncio sorpresa del nuevo mánager de los Tecolotes de los Dos Laredos, Pablo Ortega, quien volverá a enfundarse en la franela de los fronterizos, casi un cuarto de siglo después de su debut en la Liga Mexicana, en 1995.

El Laredo Morning Times citó que el todavía pítcher activo hasta 2019, con los Tigres de Quintana Roo, llegó a ser el quinto prospecto de los Rays de Tampa Bay, según Baseball América y que lanzó para los Toros de Durham (AAA), antes de echar raíces en México.

Ortega será el quinto piloto de los Tecolotes de 2018 a la fecha, detrás del puertorriqueño de Minatitlán, Veracruz, Eduardo Castro, el dominicano Félix Fermín, Alfonso Jiménez y el quisqueyano de breve interinato, Rafael Rijo (3-3).

Antaño, este tipo de movimientos en la LMB eran manejados con sigilo y normalmente reservados para las reuniones invernales de Minor League Baseball en Estados Unidos, en diciembre, pero ahora los sueltan en cualquier momento, día y hora, como ahora en la antesala de la serie final por el título absoluto.

EL primer extranjero en un campamento de pretemporada en la Liga Mexicana del Pacífico: Nick Struck, pítcher de relevo que tirara bolas y strikes todo el año para los Sultanes de Monterrey.

El estadounidense se integró al grupo que todavía tenía muchas ausencias, uniéndose al receptor José Félix, el jardinero Roberto López y a los serpentineros José Oyervidez, Ernesto Zaragoza, Rolando Valdez y Jesús García.

La directiva regiomontana aún reserva sorpresas a los más de 5 mil abonados que aseguraron su presencia en el Estadio Monterrey, verbigracia, el destape de la mayoría de sus extranjeros y, probablemente, su primera negociación directa con la competencia.

“GRAN equipo con mucha historia. Pero siempre lo he dicho. Si regreso a la LMP, regreso con Venados”. ¿Quién lo dijo? A) El bigleaguer en receso, Adrián González. B) José Urquidy, novato de los Astros de Houston. C) Juan Ángel Ávila, ex cronista de los Padres de San Diego y actualmente, de los Toros de Tijuana.

La respuesta en caliente: El “Titán” Adrián González, vía Twitter desde la comodidad de su hogar en California, desestimando rumores que lo imaginan en la trinchera de los Tomateros de Culiacán.

UN día como hoy, en 1992, murió en un accidente el ex lanzador ligamayorista, Aurelio López, horas después de celebrar su cumpleaños 44 y en funciones como alcalde de su natal, Tecamachalco, Puebla.

López, quien acostumbraba trasladarse en una camioneta desde que era pelotero activo, sufrió el percance en un tramo de la carretera Nuevo Laredo-México, a la altura de Matehuala, San Luis Potosí.

TRES de tres: Roberto Osuna (4-4, 36,2.76) iba casi perfecto en septiembre bajando el telón para los Astros de Houston, compilando 1-0, 1 rescate, 1.08 en carreras limpias, 12 chocolates y 2 boletos en 8 innings y un tercio, en 8 cotejos.

Tras un par de titubeos del novato de las 100 millas plus, el mánager de los Padres de San Diego, Andy Green, prescribió descanso al sinaloense Andrés Muñoz (1-1, 1, 3.92), a quien no utilizaba desde el 15 de septiembre.

Los Rangers de Texas levantaron prácticamente del sofá de la sala de su casa al veterano receptor, el ex Mayo de Navojoa Tim Federowicz (.169, 4, 8), que cerró el calendario en AAA, para completar su róster de 40, a causa de la lesión de Joey Gallo (.253,22, 49).