Osuna, el Toro, Loaiza, Castilla y el Titán

Juan Alonso Juárez

30/09/2019 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Para cacarearse el cetro de juegos salvados de Roberto Osuna (38) en la Liga Americana, bajando la cortina para los Astros de Houston, que ahora lo esperan en su mejor forma rumbo a la postemporada en la que enfrentarán al ganador de la batalla por el comodín entre los Rays de Tampa Bay y los Atléticos de Oakland.

El joven taponero dio la pelea por ese título en 2017, cuando todo era cantar para él en el bullpen de los Azulejos de Toronto, pero en el balance fue superado por el dominicano de los Rays, Alex Colomé (47).

Esta vez se impuso en una parejera con el cubano de los Yanquis de Nueva York, Aroldis Chapman (37), quien llegó a poner tierra de por medio en varios tramos, hasta que el zurdo de las 100 millas cedió en la recta final.

Osuna se unió a unos cuantos paisanos de usted en la conquista de galardones individuales, empezando con Roberto Ávila, campeón de bateo en 1954 en la trinchera de los Indios de Cleveland, promediando .341 y el de triples (11), dos años atrás.

De ahí viajamos hasta 1981, el año de consagración de Fernando Valenzuela que apiló el de ponchados (180), blanqueadas (8) y juegos completos (11), repitiendo el Toro en este renglón, en 1986 (20) y 1987 (12).

En 2003, el tijuanense Esteban Loaiza (21-9, 2.90) tuvo su momento climático en su trayectoria en la rotación de los Medias Blancas de Chicago, encabezando al llamado “joven circuito” con 207 chocolates.

Y, en más ofensivos, en 2004, Vinicio Castilla obtuvo el de impulsadas (131) de la Liga Nacional, desde luego, para la causa de los Rockies de Colorado y Adrián González fue líder en imparables en la Americana en 2011 (213) y remolcadas en 2014 (116), bajo las siglas de Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles, respectivamente.

PORQUE no ponchó en sus últimas cuatro apariciones, extraño en un brazo tan poderoso, Giovanny Gallegos (93) perdió la oportunidad de convertirse en el tercer relevista azteca de tiempo completo con 100 o más struckouts en una temporada, detrás de Isidro Monge (108) y Aurelio López (106).

Con la diferencia de que el novato de los Cardenales de San Luis solo trabajó en 74 innings, mientras Monge (Cleveland) y López (Detroit), según se acostumbraba entonces, acumularon 131 y 127 capítulos, respectivamente, todos en labor de relevo.

Incluso, consiguiendo perfomances realmente asombrosos, ambos, en 1979: 12-10, 19 rescates y 2.40 en 76 juegos el de Agua Prieta, Sonora y 10-5, 21 salvados y 2.41 en 61 el de Tecamachalco, Puebla.

“SIEMPRE había querido vestir esta franela y Dios me da esta oportunidad, ahora en la LMP. Ser parte de este proyecto me emociona mucho”. ¿Quién lo dijo? A) José Manuel Orozco, jardinero de los Algodoneros de Guasave. B) El toletero y utility, Issmael Salas. B) Luke Heimlich, ex colegial que en 2019 debutó como profesional con los Tecolotes de los Dos Laredos y que lanzara para Cañeros de Los Mochis.

La respuesta en caliente: Issmael Salas, por varios inviernos, uno de los favoritos de los aficionados de los Tomateros de Culiacán, quienes no lo protegieron en el pasado draft de expansión.

EN seguidillas.- Aspirando a su primera postemporada, el relevista de los Yanquis Luis Cessa (2-1, 1, 4.11) admitió 5 carreras limpias y otorgó 4 bases por bolas en sus últimas dos intervenciones, en un inning y dos tercios ante Tampa Bay y Texas… Los Atléticos van por su primer triunfo en avatares del comodín. En 2014 fueron vencidos por los Reales de Kansas City y en octubre 2018 por los Yanquis… Por su parte, los Rays regresan a la postemporada desde 2013, cuando disputaron el wild card y se impusieron a los Indios… Los Charros de Jalisco “debutaron” en uno de sus cotejos de exhibición contra Sultanes en Reynosa al pítcher hermano de Roberto Osuna, Pedro, de quien no hay antecedentes en la pelota de paga.

