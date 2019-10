COLUMNA

Tirabuzón

Kershaw y el síndrome de postemporada

Juan Alonso Juárez

06/10/2019 | 00:16 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ La derrota del estelar de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, frente a los Nacionales de Washington en el segundo de la serie divisional, resultó su tercera consecutiva en postemporada, incluyendo dos en la Serie Mundial de 2018, ante los Medias Rojas de Boston.

El zurdo de Dallas, Texas, quien de por vida en jornadas de octubre ostenta 9-11 y efectividad de 4.33 en 31 juegos, 25 aperturas, ha recibido críticas por su desempeño a la hora cero, sin embargo, previo a su 0-3, había triunfado en siete de nueve decisiones para borrar la mala imagen de sus primeras actuaciones en las que quedó 2-6.

Kersahw (6e, 6h, 3c, 4k, 1b) tuvo una salida de las llamadas de calidad contra el “wid card”, pero entre Stephen Strasburg (6e, 3h, 1c, 10k, 0b) que lanzó su mejor juego en playoffs y el bullpen pararon en seco a la explosiva ofensiva de los Bellinger, Turner, Muncy, Pederson, Seager y demás.

CON los Charros de Jalisco ya suda la camiseta el ganador de la triple corona de pitcheo, el cubano Elian Leyva, quien en el verano rindió en la sucursal AAA de los Bravos, Gwinnett (0-0, 5.50) y Sultanes de Monterrey (4-2, 4.61).

En su presentación en la Liga Mexicana del Pacífico, el derecho de 30 años encabezó los renglones de victorias (6), efectividad (2.02) y ponches (67), convirtiéndose en el quinto de todos los tiempos y primero desde Francisco Campos (Mazatlán), en 2003-2004.

Los otros fueron, por estricto orden de aparición: Mercedes Esquer (Mexicali), en 1988-1989, Cecilio Ruiz (Ciudad Obregón), en 1990-1991 y el estadounidense de los mismos Yaquis, Tim Burcham, en 1991-1992.

SEGÚN cuentas documentadas de su presidente, Omar Canizales Soto, ahora con 10 equipos la LMP podría superar en asistencia a la Liga MX, considerando que en el ciclo 2018-2019, recaudaron 3 millones 157 mil aficionados, por 3 millones y medio del establecimiento del futbol de primera división.

En declaraciones al periódico El Imparcial de Hermosillo, Canizales dijo que las aportaciones de Monterrey y Guasave proporcionarán los dígitos necesarios, restando importancia que en la capital de Nuevo León “rifen” Rayados y Tigres.

Al respecto, se vanaglorió que los campeones vigentes Charros (320 mil) pasaron por encima de las famosas Chivas (270 mil) y el tradicional Atlas (218 mil), en un territorio ancestralmente futbolero.

LOS Cañeros de Los Mochis tienen nuevamente en filas al jardinero puertorriqueño Noel Cuevas, el mismo que les dio un empujón a los playoffs en 2017-2018 (.243, 4, 21), aunque ya no participó, requerido por los Rockies de Colorado, quienes lo debutaron en el Big Show en 2018 (.233, 2, 10).

Este año, el boricua fue víctima de las averías físicas que lo obligaron a parar hasta en tres ocasiones, pero alcanzó a consumir algunos turnos en las Mayores y en 60 juegos en AAA, donde bateó .278 con 5 bambinazos y 33 remolcadas, para los Isotopes de Albuquerque.

Los verdes, que en 2018-2019 quedaron a un triunfo de la serie final, sucumbiendo en los juegos 6 y 7 de la semifinal en casa frente a los Yaquis de Ciudad Obregón, están a la espera de un par de legionarios AAA, Esteban Quiroz y Ramón Urías.

ENTRE suspensivos.- Julio Urías no ha permitido carreras y registra un triunfo logrado en su debut en postemporada en 2016, en serie divisional contra los Nacionales de Washington, en dos relevos y tres episodios… El experimentado el ex bigleaguer, Efrén Navarro, no fue contemplado para los playoffs del beisbol japonés, después de larga estancia en la sucursal de los Tigres de Hanshin que iniciaron ganando a Estrellas de DeNa, en la Liga Central… Quien aguarda es Christian Villanueva, también asignado a las menores por los Gigantes de Yomiuri que esperan rival para la final de la Liga de la Costa del Pacífico.

duartesotoalonso9@gmail.com

duarteago@hotmail.com