Óscar Robles, otro caído en Tijuana

Juan Alonso Juárez

13/10/2019 | 00:24 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ La salida de Óscar Robles de la dirección de los Toros de Tijuana habría sido la señal para los movimientos en los mandos de los clubes de la Liga Mexicana y en donde únicamente hay certeza en dos: Acereros de Monclova (Pat Listach) y Olmecas de Tabasco (Pedro Meré).

Robles fue apenas el segundo piloto que inicia y termina una temporada en la era de la familia Uribe que empezó en 2014, detrás del citado Meré en 2017, cuando los fronterizos conquistaron su primer campeonato.

Con esos antecedentes y el doloroso descalabro en la serie final de la zona norte en la que sucumbieron en casa en el séptimo desafío ante los Acereros de Monclova, no se descartaba otro manotazo en el escritorio del propietario del equipo, Alberto Uribe, quien es de mecha corta.

En cinco veranos, Uribe ha puesto y removido a personajes de la talla del venezolano Luis Sojo, el puertorriqueño Lino Rivera, Matías Carrillo, Jesús Sommers y Juan Castro, aunque se conoce que éste renunció para trabajar con los Dodgers de Los Ángeles.

COMO nunca en tiempos recientes, invasión en la Liga Mexicana del Pacífico de legionarios de la AAA del aquel lado de la línea divisoria, haciendo causa común en una campaña muy especial con sus colegas de establecimientos independientes y de la Liga Mexicana que ahora son mayoría, contrario al ajetreo de los setenta, ochenta y noventa, plagado de prospectos que al poco tiempo se convirtieron en estrellas del Big Show.

Entre los debutantes revueltos con los ya institucionales, Chris Roberson (Mexicali), Ronnier Mustellier (Culiacán), Henry Urrutia (Jalisco), Félix Pérez (Monterrey), Derrick Lopp (Tomateros), Jeremías Pineda (Mazatlán) y varios más, hay algunos que en 2019 actuaron en las Mayores: el boricua de los Cañeros de Los Mochis, Noel Cuevas y los nicaragüenses Juan Carlos Ramírez (Culiacán) y Chelsor Cutberth (Ciudad Obregón).

Otro plus para el circuito será la aportación de los jóvenes nativos más adelantados que rinden en las menores: Daniel Castro y Eduardo Vera (Mexicali), Esteban Quiroz y Ramón Urías (Los Mochis), Norberto Obeso, Julián León, Irving López y Roberto Ramos (Hermosillo), Humberto Castellanos y Jesús Cruz (Jalisco), Isaac Paredes, Miguel Aguilar (Ciudad Obregón) y los legionarios en Japón, Joey Meneses (Culiacán) y Christian Villanueva (Yaquis).

LOS Yaquis de Ciudad Obregón darán la oportunidad de sacarse la espina en el Pacífico a Art Charles, luego su fallida incursión en 2017-2018, en que compiló .160, 1 jonrón y 5 empujadas en 9 juegos con los Charros y .167sin extra bases ni remolcadas en 2 para los Cañeros.

Charles, quien en la Liga Mexicana reclama su derecho de sangre actuando como mexicano, bateó .328 con 9 bambinazos y 28 empujadas en 37 cotejos con los Leones de Yucatán, luego de prolongado periodo de lesiones.

El primera base, cuyos antepasados en línea directa son originarios del próspero estado de Michoacán, es una adición de la tribu que pretende compensar el desaire que les hizo el campeón jonronero y productor en la LMB, Chris Carter, quien dicho sea de paso, parece que también dejará la pelota en la mano a los Tomateros.

“NO voy a ahorcarme. Voy a seguir peleando”. ¿Quién lo dijo? A) El ex ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. B) Clayton Kershaw, nuevamente con la bandera a media asta en postemporada. C) El ex bigleaguer Christian Villanueva, relegado en el beisbol japonés.

La respuesta en caliente: Clayton Kershaw, el más triste en la caseta de los decepcionantes Dodgers, luego de la dolorosa derrota en el quinto y decisivo de la serie divisional frente a los Nacionales de Washington.

EN seguidillas.- Con un solo swing, el primer bat de los Sultanes de Monterrey, Wynton Bernard (.200, 1, 1), estrenó todos los rubros ofensivos en la naciente historia de la patente en la LMP, además de robarse dos colchonetas… Primer corte de caja en asistencia: 20 mil (Culiacán), 17 mil (Mexicali) y 8,500 (Guasave)… Aparte de la Mex Pac y la Serie Nacional de Cuba, la Lidom es otra de las ligas afiliadas en acción, despegando anoche. En Venezuela y Puerto Rico, cantarán el playbol 5 y 15 de noviembre, respectivamente… Tras varios años ausente, el experimentado ampáyer Humberto Saiz reapareció en el Pacífico.

