Destacan brasileños en LMP

Juan Alonso Juárez

20/10/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El debutante jardinero brasileño Paulo Orlando (.348, 3, 7) cayó de pie en Ciudad Obregón, haciendo “trío” con sus paisanos de Sao Paulo, los lanzadores Andre Rienzo (1-0, 5.40) y Tiago Da Silva (0-0, 1.80).

No hace mucho, imaginar en un equipo de pelota en cualquier parte del mundo, ya no digamos a tres, sino a un coterráneo del ícono futbolero Edson Do Nacimento, alias Pelé, se habría considerado una buena puntada, tirando a irracional.

En el siglo 21 que raudo y veloz se acerca a su tercera década, no sólo están apareciendo con más frecuencia, sino que se permiten codearse con la crema y nata del Big Show, casos de Orlando y Rienzo.

MUY pronto, los Charros de Jalisco tendrán completo el cuadro del campeonato -el cátcher Gabriel Gutiérrez, el primera base Henry Urrutia, el camarero José Manuel Rodríguez y el campo corto Mauricio Zazueta-, conocido que la pieza que faltaba, el antesalista Agustín Murillo, se unió al plantel en Mazatlán.

Murillo se tomó más de un mes de vacaciones, considerando que no empuña un bat en un juego formal desde el 12 de septiembre, aquella aciaga noche para los Sultanes de Monterrey en que sucumbieron frente a los Acereros de Monclova, en el séptimo cotejo del primer playoffs.

En las primeras batallas de la defensa del título, el mánager Roberto Vizcarra ha utilizado al importado Stephen Cardullo, que al menos como profesional, nunca había escuchado los truenos en la “esquina caliente”, completando el infield de los varios millones de dólares.

“YO entiendo lo que suscita la paranoia. Nosotros la tenemos. Yo la tengo”. ¿Quién lo dijo? A) El ex presidente Vicente Fox, después de la balacera en Culiacán. B) Justin Verlander, previo a su apertura del viernes en Yankee Stadium. C) El dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri.

La respuesta en caliente: El estelar de los Astros de Houston, Justin Verlander, hablando sobre la investigación por un supuesto robo de señales de Major League Baseball y en la que los texanos salieron limpios.

OBSERVACIONES: El prospecto de los Medias Rojas de Boston,Teddy Stankiewicz (0-1, 3.00), rindió la hasta ahora mejor actuación de un abridor de los nuevos Algodoneros de Guasave y de toda la liga, contra los Cañeros de Los Mochis (6e, 1h, 0c, 9k, 0b), pero no registró decisión.

Y es que en la trinchera de enfrente, el también debutante Luke Hemlich (2-0, 0.00), repitió la dosis de la jornada inaugural a los anfitriones, quienes no le han anotado en 12 episodios, todos en el Francisco Carranza Limón.

Habilitado por los Gigantes de Yomiuri (Central), Christian Villanueva solamente fue testigo ocular de los hechos, ayer, en la derrota 7-2 aplicada por los Luchadores de Nippon Ham (Pacífico), en la Serie de Japón.

La Liga Venezolana (LVBP) confirmó su retardada y recortada edición 2019-2010, arrancando el 5 de noviembre con 8 equipos y un calendario de 42 jornadas que finalizará el 30 de diciembre.

Por allá andará el mánager de las 1000 victorias en la Liga Mexicana, Enrique “Che” Reyes, sorpresiva importación de los Navegantes de Magallanes que pretenden cetro y corona esquivos desde 2012.

