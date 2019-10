COLUMNA

Osuna, candidato al PND; Cuén y ‘Chito’ Ríos

Juan Alonso Juárez

27/10/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Mientras en Houston despedían a un ejecutivo que lo invocó en el lugar equivocado y a la hora equivocada, diría el clásico, en México se supo que Roberto Osuna es uno de los candidatos al Premio Nacional del Deporte.

Lo propuso, cual debe, la Federación Mexicana de Beisbol que preside Enrique Mayorga, con dos argumentos sólidos: el liderato de salvamentos en la Liga Americana (38) y los 150 rescates que lo convirtieron en el más joven de la historia con esa cifra.

Osuna ganó el PND en 2016 cuando brillaba con los Azulejos de Toronto y si logra repetir, empatará con Adrián González (2011 y 2014), en la pasarela que incluye a Jorge Cantú (2005), Vinicio Castilla (2006) y Joakim Soria (2010).

Y el “rápido” —así les decían antes los que tiraban duro— de Juan José Río, Guasave lo celebró con su primer rescate en Serie Mundial y primero de un mexicano desde que Sergio Romo salvó tres para los Gigantes de San Francisco, en 2012, contra los Tigres de Detroit.

EL recién fallecido Eleno Cuén, independientemente de su récord en la Liga Mexicana del Pacífico de 18 juegos completos consecutivos, fue un lanzador destacado en invierno (47-40, 2.46) y de breve paso por la Liga Mexicana.

Su consistencia y fortaleza, manifestada plenamente en 1983-1984 con los Yaquis de Ciudad Obregón, parecía fuera de este mundo y, de hecho, la marca ahí sigue en el establecimiento costeño.

Pero un año más tarde, en la Liga Mexicana, el todavía novato oaxaqueño Jesús “Chito” Ríos, rompió paradigmas, terminando cada una de las 26 batallas que inició en la trinchera de los Tigres capitalinos.

Cuén también lanzó en Estados Unidos (34-38, 4.40), donde llegó a la antesala de Grandes Ligas, en las filiales AAA de Houston y Pittsburgh y en la Serie del Caribe de 1974 en Hermosillo, ofreció una exhibición espectacular con los Venados de Mazatlán, blanqueando (9e, 6h, 1b, 3k) a los campeones Criollos de Caguas (Puerto Rico).

TRES de tres: La hiperactiva directiva de los Algodoneros de Guasave, despidió a Quincy Latimore (.308, 1, 6), quien no estaba tan peor y registró al ex bigleaguer californiano Daniel Nava (.266, 29, 206), legionario de la Liga Independiente de la Asociación Americana (.288, 7, 46) y que en 2013 jugó la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston. Latimore y el dominicano Olmo Rosario, botado un día antes, lograron un “back to back” en su despedida del Francisco Carranza Limón.

Porque ya les andaba por debutar al ex ligamayorista dominicano Alejandro De Aza, los Sultanes de Monterrey inhabilitaron a su primer bat Wynton Benard (.308, 2, 3), quien en sus últimos dos cotejos bateó .750 (8-6) con un doble y 3 anotadas, en el Manuel “Ciclón” Echeverría de Navojoa.

La Serie Mundial ha hecho a la LMP lo que el aire al ilustre “Benemérito”, en el renglón de la asistencia:15 mil 513 (Mexicali), 13 mil 366 (Culiacán), 9 mil 194 (Mazatlán), 7 mil 960 (Monterrey) y 4 mil 890 (Guasave), simultáneo al show de Astros y Nacionales en Washington.

“HAY un número de peloteros que están en Cooperstown que también los usaron. ¿No los van a sacar? ¿Quién lo dijo? A) El ex toletero cubano José Canseco, considerado el “padre de los esteroides”. B) Juan Marichal, gloria dominicana y de Latino América. C) El ex jonronero puertorriqueño Juan González.

La respuesta en caliente: Juan Marichal, lúcido octagenario y ex pítcher entronizado en el recinto de los inmortales, defendiendo la causa de Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro y Alex Rodríguez, estigmatizados por las sustancias prohibidas.

OBSERVACIONES: Detrás de titubeante presentación en el Emilio Ibarra Almada de Los Mochis (3e, 7h, 3c), el prospecto de los Medias Rojas, Teddy Stankiewicz (1-1, 1.80), colgó 12 argollas, seis por bando, a los Cañeros y Naranjeros de Hermosillo, sin bases por bolas y 12 chocolates… Perjudicado por su descontrol, el cerrador de los Charros de Jalisco, Grant Sides (0-1, 8.31), tenía 3 salvamentos a gritos y sombrerazos. En 4 innings y un tercio sólo había admitido un hit, pero a cambio de 8 boletos… Los Mayos estrenaron en Culiacán a un novato más, el lanzador Edwyn Valle (2e, 1h, 0c), paisano de Nío, Guasave, Sinaloa.

