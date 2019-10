COLUMNA

Tirabuzón

Cuatro juegos en un día en Hermosillo

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- En la próxima Serie del Caribe, garantizada a pesar de los pesares por los puertorriqueños en su viejo y querido San Juan, por primera vez en su historia que data de 1949 habrá jornadas diarias triples, para ajustar en siete días de actividad neta un calendario con seis equipos.

Ello implicará otra modificación, al menos en la programación, que desde que reaparecieron los cubanos en 2014, en Isla de Margarita, Venezuela, tuvo días de descansos escalonados para los participantes.

Para el clásico caribeño de febrero no será nuevo presentar tres juegos en una sola pieza y por el mismo boleto. Ocasionalmente, ha sido un recurso por causa de fuerza mayor, casi siempre trastornos por lluvia.

Incluso, en 1992, en el estadio Héctor Espino de Hermosillo, tras un sorpresivo y desfasado aguacero y contra la voluntad de los visitantes que no se querían levantar más temprano, celebraron hasta cuatro un día sábado, empezando a las 10 de la mañana.

Recordamos bien la titánica labor del entonces presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, el doctor Arturo León Lerma, y el recién estrenado Comisionado, Juan Francisco Puello Herrera, para convencerlos de la urgencia de que cada novena disputara dos cotejos.

El último desafío terminó a las 12 de la noche con 47 minutos y los representantes del beisbol mexicano, los propios Naranjeros, se alzaron con un apretado triunfo (5-4) sobre los campeones de República Dominicana, Leones del Escogido, para mantenerse en la pelea.

TRES de tres: Naranjeros y Tomateros realizaron un canje de carabineros ex bigleaguers y ex legionarios en el frente japonés y que no han extrañado, cediendo los campeonísimos al México-estadounidense Efrén Navarro y Culiacán a Luis Alfonso “Cochito” Cruz.

Los Medias Blancas de Chicago colocaron a Manuel Bañuelos en el roster de su sucursal AAA, Caballeros de Charlotte, dejando al zurdo de 28 años en posición de elegir la agencia libre, después del ajetreo de la Serie Mundial.

En su primer ajuste de cuentas, los Yanquis de Nueva York despidieron al veterano coach de pitcheo Larry Rothschild y los Angeles de Anaheim firmaron para ese cargo al jovenazo Mike Callaway, manager de los Mets en 2018 y 2019.

“CIERTOS pitchers no están al nivel de esta liga. No voy a decir nombres, pero ya sacamos a uno del roster”. ¿Quién lo dijo? A) El coach de pitcheo de Águilas de Mexicali, Bronswell Patrick. B) José Maiz García, presidente de los Sultanes de Monterrey. C) El abucheado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien de cuerpo presente presenció la tercera derrota en la Serie Mundial de los Nacionales de Washington.

La respuesta en caliente: el ingeniero José Maiz García, hablando sobre el paso de los Sultanes en sus primeras semanas en la Liga Mexicana del Pacífico, donde promete escalar la cima en uno o dos años.

OBSERVACIONES: Según consignó en su cuenta twitter, el bajacaliforniano avecindado en Guasave, Jesús “Jesse” Castillo, viajará este miércoles a Venezuela, para integrarse a los entrenamientos de las Águilas de Zulia, probablemente mañana.

Los umpires de Grandes Ligas mueren jóvenes, aunque, desde luego, no es una regla. En poco más de una semana, fallecieron el aún vigente Eric Cooper, a los 55 años y el jubilado, Chuck Meriwether, de 63.

Demorada respuesta al lector Manuel Velázquez: la ciudad de Juan José Ríos, la patria chica de Roberto Osuna, es un caso único de la geografía sinaloense, porque su extensión territorial como sindicatura abarca a los municipios de Guasave y Ahome, la mayor parte del primero. Los Osuna son nativos del lado guasavense.