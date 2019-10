COLUMNA

Tirabuzón

La increíble cosecha de Aurelio López

Juan Alonso Juárez

31/10/2019 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego que en los preliminares, en Ciudad Obregón no se hablaba más que del arribo del ex bigleaguer Chris Carter, líder jonronero y productor 2019 en la Liga Mexicana, les cayó una “bomba” sorpresa, el también ex ligamayorista Paulo Orlando (.358, 5, 12) y además con un acento que paulatinamente se posiciona en el beisbol profesional, el brasileño.

Ahora mismo, en las filas de los Nacionales de Washington, se supo de Yan Gomes (.223, 12, 43), cátcher que consumió algunos turnos en la Serie Mundial, al igual que en 2016 con los Indios de Cleveland.

En principio, Orlando, uno de los dos legionarios extranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico con anillo del Clásico de Otoño —Daniel Nava (Guasave), el otro— estaba apalabrado para actuar en Venezuela, pero el veto de Major League Baseball lo trajo de rebote a la Antigua Cajeme.

EL zurdo de los Charros de Jalisco, Marco Tovar (2-1, 3.15), tiró el segundo juego completo en lo que va de la actual edición en la LMP y fue en una derrota frente a los Mayos de Navojoa en un juego de 7 entradas (7h, 4c, 0b, 6k), en el Estadio Panamericano de Zapopan.

El primero igualmente se registró en territorio jalisciense, de similar manufactura —seis innings, debido a la lluvia— y con revés para el autor, el estadounidense de los Caballeros Águilas de Mexicali, Jon Meter (0-2, 2.04).

El descalabro de Tovar puso fin a una racha de 7 triunfos de los campeones defensores, en una cada vez más inusual doble cartelera en el establecimiento que por norma cancela las fechas suspendidas por causas naturales.

LOS beisbolistas mexicanos contratados en circuitos del aérea del Caribe, siempre llegan una vez concluido el rol regular acá, como refuerzos para las rondas de playoffs y/o “Round Robin”.

El toletero Jesús Castillo, requerido por las Águilas de Zulia, será el tercero con acción en el calendario de la Liga Venezolana (LBPV) que iniciará hostilidades el próximo martes y para lo cual ayer se embarcó a su primera aventura fuera del beisbol azteca.

En ese destino, hace un par de años, a finales de octubre, probó fortuna el pítcher ex ligamayorista de Mexicali, Francisco Rodríguez, quien se enroló con los Tigres de Aragua (1-2, 4.15).

Y en 2018, el también lanzador que entonces pertenecía a los Azulejos de Toronto, el coahuilense Francisco Ríos (0-0, 2.57), que no desentonaba en el bullpen de los emblemáticos Leones de Caracas, cuando se lesionó. Y el jardinero Christian Presichi (.250, 0, 2), importado por los Bravos de Margarita.

ANTHONY Carter, el cerrador de los Rieleros de Aguascalientes que en 2019 levantó una cosecha poco frecuente para un relevista (12-5, 14 rescates y 3.38 en carreras limpias), triunfa en la Liga Dominicana, según cifras de 1-0 y 1.59, con los Toros del Este.

Números con el volumen como los de Carter no se veían en la casi centenaria LMB desde que Aurelio López compiló un increíble 19-8 en ganados y perdidos, 30 salvados y 2.10 en efectividad en 1977, para los Diablos Rojos.

La última temporada del poblano, previo a una segunda oportunidad en la gran carpa que no desaprovechó, estableciéndose con los Tigres de Detroit, tras breves escalas en 1974 y 1978 en las nóminas de los Reales de Kansas City y Cardenales de San Luis.

OBSERVACIONES: Jason Urquidy, taponero que rindió sus mejores inviernos para los Naranjeros de Hermosillo y Relevista del Año 2016 (Tijuana) en la Liga Mexicana, llegó de avanzada como parte de los movimientos prometidos por la directiva de los Sultanes del Pacífico, cuyo socio propietario, José Maiz García, dijo que iban a buscar refuerzos hasta debajo de las piedras… El receptor del equipo ideal 2019 de la LMB, Bruce Maxwell (.182, 0, 4), despegó lento en su debut en la Lidom, con las Águilas Cibaeñas…La Mex Pac avizora el millón de asistencia apuntalados por cuatro plazas: Hermosillo (119, 495), Culiacán (108,920), Mexicali (101,171) y Jalisco (96,889).

