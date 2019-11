COLUMNA

Tirabuzón

Retienen Indios a Óliver Pérez

Juan Alonso Juárez

02/11/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Desde el receso 2016, cuando terminó su exitosa relación de 9 campañas con los Gigantes de San Francisco (32-26, 84sv y 2.58), no pocos suponían que los días de Sergio Romo en las Grandes Ligas estaban contados.

Incluso, ese año reapareció en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco y la cuerda le duró hasta la Serie del Caribe 2017 celebrada en Culiacán y a la cual renunció como refuerzo de Águilas de Mexicali, notificado que rendiría para los Dodgers de Los Ángeles.

A partir de entonces, una vez consumado el último out de la Serie Mundial, puntualmente, el relevista ha navegado con bandera de agente libre, mientras se deja ver en la LMP, firmando con Rays de Tampa Bay (2018) y Marlins de Miami (2019), quienes este año lo negociaron a los Mellizos de Minnesota.

De cara a 2020, el derecho de 36 años nuevamente pondrá en la mesa números más que decentes para escuchar ofertas, 2-1, 20 rescates y efectividad de 3.43, y lo único que impediría su cuarto invierno en México sería que firmara antes de diciembre, lo cual no ocurrió en sus anteriores tres.

EN el Día de los Fieles Difuntos, recordemos a algunos personajes de la familia beisbolera fallecidos en lo que va del almanaque, el más reciente, hace unos días en su natal Sonora, el destacado ex lanzador Eleno Cuén.

Entre los ex peloteros, Ramón “Diablo” Montoya (enero), en esta capital; Alfredo “Yaqui” Ríos, en Guaymas (febrero);el ex prospecto de los Dodgers, Randey Dórame (mayo), víctima de la violencia, en Reynosa y los cubanos Adolfo “Tribilín” Cabrera (junio), en Guadalajara y Leonel Aldama (julio), en Mérida.

Además, el cronista viajero de los Algodoneros de Unión Laguna, Manuel Azrrubal Olivas Álvarez (mayo), encontrado sin vida en un hotel de la CDMX y los periodistas sinaloenses Heriberto Millán Godínez (mayo) y Juan Manuel Pineda Camarillo (agosto).

LOS Indios de Cleveland ejercieron la opción para retener al relevista Óliver Pérez (2-4, 1, 3.98), camino a su tercera zafra con la tribu y la 18 de su trayectoria, una marca para un bigleaguer mexicano. La vigente (17) la comparte con Aurelio Rodríguez, Fernando Valenzuela y Juan Castro.

Otra: Los Rays trasladaron al róster de su sucursal AAA, Toros de Durham, a Johnny Davis, quien en 2019 jugó en la Liga Mexicana para los Tecolotes de Los Dos Laredos (.298, 4, 33, 48 robos), Guerreros de Oaxaca (.308, 0, 4, 6 estafas) y debutó a los 29 años en las Mayores (.250, 0, 0). Al habilidoso guardabosque lo esperan en Culiacán para la segunda vuelta de la caliente.mx.

Una más: Jesús Castillo “Jesse”, tuvo ayer viernes su primer entrenamiento con las Águilas de Zulia y ya será decisión del mánager Marco Davalillo si lo registran para la recortada temporada de la LBPV que iniciará el venidero martes. El primera base no juega desde el 20 de agosto de 2018, aquella noche en Monclova en que se lastimó una pierna en un juego contra los Sultanes de Monterrey.

Y, tres de los cuatro mánagers que a partir de hoy estarán en el Premier 2012 en Guadalajara, son ex bigleaguers que jugaron en la LMP: Scott Brosius (EU), Mexicali; Hensley Meulens (Paises Bajos), Culiacán y, desde luego, el dirigente tricolor Juan Castro, Los Mochis y Navojoa.

ENTRE suspensivos.- El ex Tomatero José Bojórquez, quien hoy cumple 68 años, 50 de ellos en el beisbol profesional, todavía esquiva, con su casco en la testa, los lineazos en el cajón de coach del tercer cojín de los Mayos de Navojoa… A propósito, las hordas del sur de Sonora anunciaron al jugador de cuadro y jardinero, Jamie Westbrook, ex “top prospect” de los Diamondbacks de Arizona y que en 2019 compiló .281, 16 bambinazos y 77 empujadas en AA y AAA… Directo de los diamantes de la Liga Arturo Péimbert Camacho, donde fue mánager subcampeón en el timón de los Bravos de San Pedro, el ex receptor guasavense Plácido Pinto dirige el tráfico por la tercera base de los Venados de Mazatlán.

