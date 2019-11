COLUMNA

Tirabuzón

Romo, otra vez en la mira de los Marlins

Juan Alonso Juárez

08/11/2019 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Que tras cambiarlo a los Mellizos de Minnesota, a finales de julio 2019, se rumora que los Marlins de Miami no descartan volver a reclutar a Sergio Romo, quien salvó para ellos en 17 de 18 oportunidades, con 3.58 en carreras limpias en 38 juegos.

El derecho que acaba de poner el colorido en la entrega de premios a lo más sobresaliente de la Liga Mexicana del Pacífico en Guadalajara, registró 0-1, 3 rescates y efectividad de 3.18 para los Gemelos que después de obtener el pendón de la Central, ni las manos metieron en la serie divisional contra sus verdugos de siempre, Yanquis de Nueva York (3-0).

Se conoce que Romo nuevamente está apalabrado para su cuarta participación consecutiva con los Charros de Jalisco, pero su cabal cumplimiento dependerá de la situación contractual de aquí a diciembre a la vuelta de la esquina del relevista de los 3 anillos de Serie Mundial.

Romo, Marco Estrada y Fernando Salas, son los únicos mexicanos agentes libres, entre los que rindieron en el Big Show en 2019. Pero no olvidemos a Adrián González, quien oficialmente no se ha retirado y el convaleciente Miguel Ángel González que no tiró una pelota en el año que avizora su recta final.

LOS Algodoneros jugarán este fin de semana en Monterrey, donde radican algunos guasavenses conocidos y, supongo, felices de la vida, entre ellos, el cercano José Arrayales Duarte, aficionado de “hueso colorado”.

En la adolescencia aventurera, el primo y el firmante al calce nos escapábamos a aquellas concurridas jornadas dominicales a pleno sol en el estadio Francisco Carranza Limón, en la época del único directivo con un banderín, el legendario Jesús Félix Gastélum, “Güero Félix”, en los memorables setenta.

Meses atrás, cuando los escépticos y críticos se regodeaban ante la posibilidad de una promesa incumplida de ya sabe usted quién, suponer que el beisbol de la Mex Pac volvería a Guasave y que Monterrey sería la décima plaza, habría sido considerado un despropósito.

Algodoneros y Sultanes se enfrentan a partir de hoy en el parque de Grandes Ligas, en la recta final de la primera vuelta de un recorrido que, como se auguraba por obvias razones, ha resultado de sobresaltos para ambas novenas.

TRES de tres: Todavía con el impulso de su espectacular desempeño en la Liga Mexicana que lo proclamó Lanzador del Año, en la trinchera de los Leones de Yucatán (15-2, 2.26), el dominicano César Valdez ganó sus primeras dos aperturas en la Lidom, con los Tigres de Licey (2-0, 1.54).

La adición del jardinero curazaleño Roger Bernardino al róster de los Algodoneros incrementó a 14 la presencia de naciones amigas en la Mex-Pac: EU, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Brasil, Nicaragua, Panamá, Italia, Japón, Taiwán, Canadá y Curazao.

De continuar la tendencia, el nuevo mánager de los Gigantes de San Francisco sería el puertorriqueño Joe Espada, ex jugador de ligas menores y por varios años coach de banca de los Astros de Houston. Compite con su colega en la caseta de los Rays de Tampa Bay, Matt Quantraro, y el ex piloto de los Filis de Filadelfia, Gabe Kapler.

EN seguidillas.- Amplia la baraja de estrategas desempleados a disposición del propietario y gerente de los Mayos de Navojoa, Víctor Cuevas Valenzuela y Lauro Villalobos, para suplir al bisoño Adán Muñoz, encabezados por el candidato natural, Pat Listach, del campeón Acereros de Monclova… Detrás de 9 relevos de “rompe y rasga” para los Sultanes, Nick Struck (0-0, 5.00) permitió 7 imparables y 5 carreras en dos tercios de sus recientes dos actuaciones… El neoyorquino de ascendencia boricua, José Rosario (1-1, 5, 1.88), hasta ahora otro acierto de la directiva de Guasave entre sus pítchers importados.

