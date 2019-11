COLUMNA

Tirabuzón

Juan Castro, en los cuernos de la luna

Juan Alonso Juárez

10/11/2019 | 00:11 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Si como dicen que la vida es una rueda de la fortuna, de constantes subidas y bajadas, el ex bigleaguer Juan Castro se encuentra ahora en la parte de arriba, luego de un descenso del cual no salió bien librado.

El ex utility de las 17 temporadas en las Mayores se embarcó a Japón, al mando de la selección que disputará el boleto a los Juegos Olímpicos, mientras acá trasciende que los Filis de Filadelfia lo ascendieron a coach de infield en el equipo grande, misma labor cumplida por el sinaloense en las menores en 2018.

Hace un par de años, literal, Castro dejó con la pelota en la mano a los Dodgers de Los Ángeles donde era coach de control de calidad, para trabajar en la oficina de los Toros de Tijuana, una aventura riesgosa que terminó en ruidoso sainete y que al final devino en un arreglo.

Castro, el mánager de los Medias Blancas de Chicago, Ricardo Rentería, y Antonio Pérez Chica, que lleva dos años dirigiendo el tráfico en el cajón de coach de tercera base de los Diamondbacks de Arizona, serán los únicos aztecas en roles técnicos en la gran carpa, aparte del cargo ejecutivo de Vinicio Castilla en el esquema de los Rockies de Colorado.

LOS Yanquis de Nueva York se fueron a los extremos para cubrir la vacante del coach de pitcheo Larry Rothschild, un veterano de 65 años que duró 14 campañas en el puesto, contratando al casi anónimo Matt Blake, de apenas 33, extraído de los Indios de Cleveland y sin pasado como jugador profesional.

Entre los superados por Blake en las entrevistas producidas y conducidas por el gerente general Brian Cashman, quedó el ex Cy Young y autor de un Juego Perfecto, David Cone, quien pretendía un regreso tras 15 años en el retiro.

Rothschild -por algo será-, no tardó en acomodarse en organización conocida, los Padres de San Diego, que con ello buscan arropar a su hallazgo para reemplazar a Andy Green en la dirección, el treintañero Jayce Tingler, que trabajaba en la Liga Dominicana en las horas de su destape.

La sacudida en el mando de los californianos también habría alcanzado al México-estadounidense Rodrigo “Rod” Barajas, mánager interino en el tramo final 2019, después de exitosa trayectoria en sucursales, incluido un campeonato en AAA.

Barajas engrosó la lista de aquellos que forjados en el sistema de filiales, algunos con carreras como jugadores en el Big Show, fueron desplazados por la política y/o moda de convertir en mánagers a los “científicos” del pasatiempo rey.

EN la Liga Dominicana, los actuales campeones Estrellas Orientales (5-15) cesaron al mánager Fernando Tatis, pero en una de esas historias raras de la vida real, el padre del super prospecto homónimo de los Padres, seguirá en el club en rol de asesor y accionista.

Aunque si de curiosidades se trata, vean lo que declaró Tatis, cuya experiencia en la faceta se limita a la edición del campeonato: “A mí no me saca ningún hombre de aquí, a mi me saca Dios. Ya mi tiempo terminó”.

Tatis, quien en 2014 jugó un rato en la Liga Mexicana con los entonces Vaqueros Laguna (.241, 2, 10), es el mismo que una vez, en 1999, actuando con los Cardenales de San Luis, no sólo se permitió batear dos jonrones con las bases llenas en un inning, el tercero, sino que lo hizo contra el mismo lanzador, el coreano de los Dodgers, Chan Ho Park, en Dodger Stadium.

OBSERVACIONES: Posterior a su exhibición de lujo en su estancia en la LMP, 8 argollas a los Tomateros en Culiacán (2h, 0b, 6k), el cubano de los Charros de Jalisco, Elian Leyva (2-1, 4.21), tuvo la peor y en casa contra los Yaquis de Ciudad Obregón (4.1e, 11h, 8c, 1b, 5k)… El ex ligamayorista Luis Alonso Mendoza (1-3, 5.06) perdió tres decisiones consecutivas para los Naranjeros, mereciendo mejor suerte en las recientes dos, compilando efectividad de 3.55, 12 chocolates y una base, en 12 innings y dos tercios, en Mexicali y Navojoa… Y en Venezuela, Jesús Castillo (.333, 0, 1) impulsó su primera carrera con un sencillo en el segundo inning, su único imparable en tres turnos y anotó otra, para contribuir en el triunfo de Águilas de Zulia, 3-2, sobre los Tiburones de La Guaira. En tanto, los Navegantes de Magallanes (2-3), que dirige Enrique Reyes, cayeron 13-9 frente a los Cardenales de Lara.

