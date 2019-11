COLUMNA

Tirabuzón

Honran al Toro en cuatro recintos

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Aunque en nuestro país no pocos insisten en que debería tener placa y busto en el Salón de la Fama de Cooperstown, para Fernando Valenzuela habrían terminado los homenajes en recintos y museos que los hay por doquier, después de su demorada entronización en el Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano, en Monterrey.

Antes, usted lo sabe, los Dodgers de Los Ángeles, que institucionalmente no abren su galería más importante, ni retiran los números de sus ex estrellas que no llegaron a Cooperstown, crearon no hace mucho un apartado dentro de su acervo que se llama “Leyendas de los Dodgers”, con dedicatoria a figuras de la talla del sonorense.

Eso sucedió apenas el pasado 21 de julio en Dodger Stadium, previo a un encuentro contra los Marlins de Miami y en donde el legendario zurdo se convirtió en el tercer homenajeado, detrás del ex pítcher Don Newcombe y el ex toletero Steve Garvey.

Valenzuela, hoy en día propietario de los Tigres de Quintana Roo y Alto Comisionado de la Liga Mexicana, también forma parte del Salón de la Fama del Beisbol Latino con sede en República Dominicana y en el que se honra a otros mexicanos: Roberto Ávila, Héctor Espino, Teodoro Higuera, Vicente Romo, Aurelio Rodríguez, Vinicio Castilla y varios más.

Y en el Salón de la Fama de California que inmortaliza a personajes de diversas actividades -arte, ciencia, cine, periodismo, política, etc.-, tocándole en suerte compartir el reconocimiento con el afamado actor Robert Redford.

EN Monterrey tendrán dos visitas casi consecutivas de los Tomateros de Culiacán, comenzando este viernes un compromiso en el que nuevamente medirán fuerzas las emblemáticas organizaciones del beisbol mexicano.

Los Guindas, quienes se impusieron 2-1 en la primera serie en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, aquellos días posteriores a los lamentables acontecimientos en la capital sinaloense en octubre, regresarán a Nuevo León, justo para el inicio de la segunda mitad, 22, 23 y 24, del mes de la Revolución.

La rivalidad, cantada de oficio, entre los Ley de la nueva era y los socios José Maiz García y Multimedios, tiene el antecedente del encono en la LMB de finales del siglo 20, cuando Juan Manuel, Álvaro y Sergio Ley rescataron a los Saraperos de Saltillo.

Lo único que podría ahuyentar a los aficionados, que en promedio de 7 mil y fracción, han asistido al “Palacio Sultán” en él para algunos todavía inverosímil debut de la plaza en la LMP, sería el frío, ya que se pronostican para el fin de semana temperaturas entre los 8 y 12 grados.

“EN este mundo, si vas al zoológico y la mitad de los osos están dormidos, no vas a disfrutar el zoológico como deberías”. ¿Quién lo dijo? A) María Elena Hoyos, ex directora del Zoológico de Chapultepec. B) El agente de jugadores de Grandes Ligas, Scott Boras. C) La actriz y ambientalista Jane Fonda.

La respuesta en caliente: Scott Boras, autor intelectual de la mayoría de las fortunas entre los jugadores en el Big Show, criticando la falta de ganas de algunos equipos para reforzarse y ser contendientes al título.

OBSERVACIONES: Los Yaquis de Ciudad Obregón enviaron a su lista de reserva a Art Charles (.216, 6, 21), líder jonronero y segundo en impulsadas del club y entre los mejores en ambos rubros en la liga.

Octavio Acosta (3-0, 3.48) era el único proveedor de victorias en una semana, un par, entre abridores y relevos de los Charros de Jalisco que atravesaban una crisis no contemplada en el presupuesto de los campeones vigentes, doblegando a Cañeros y Naranjeros.

Pese a dos salidas de calidad, el as importado de los Naranjeros de Hermosillo, Mike Kickham (3-2, 2.06), ligó derrotas ante Sultanes (7e, 6h, 3c, 2b, 4k) y Charros (6e, 8h, 3c, 2b, 4k).

duartesotoalonso9@gmail.com

duarteago@hotmail.com