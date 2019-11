COLUMNA

Tirabuzón

Bundy, otra vez al rescate de los Mayos

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Al llegar al último tramo de la primera mitad en la caliente.mx de la Liga Mexicana del Pacífico, matemáticamente todavía no hay nada definido en las ahora diez posiciones, aunque todo apunta a que los enrachados Yaquis de Ciudad Obregón (21-11) arribarán en primer lugar y los Mayos de Navojoa (11-19) en la cola.

También se ve claro que los Charros de Jalisco (19-13) y Naranjeros de Hermosillo (18-13) disputarán el segundo sitio, sin que ambos bajen más allá del tercero y a Tomateros de Culiacán (17-15) y Cañeros de Los Mochis (15-17), si logran salir de sus malas racha, peleando con los Sultanes de Monterrey (16-16) a mitad de la tabla.

Entre tanto, Algodoneros de Guasave (14-18), Venados de Mazatlán (14-18) y Águilas de Mexicali (14-18), echarán su resto por un sexto y quizás quinto peldaños, si los Cañeros, que en noviembre van 4-11, al igual que los Tomateros, siguen cuesta abajo.

Lo interesante del asunto es que, no habiendo ningún duelo directo, excepto el Mayos-Venados, donde la tribu necesita de una limpia en el Teodoro Mariscal para jalar al sótano a los rojos del puerto, todos, menos los Yaquis, que con una victoria amarran la cima, dependerán de los demás resultados.

FINALMENTE salió humo blanco de la chimenea de los Mayos de Navojoa y la novedad resultó que no hay novedad, entregando otra vez el mando a Lorenzo Bundy, quien dirigirá su décima temporada a la tribu—más que ningún otro estratega-- que llevó al título en 1999-2000 y a los subcampeonatos en 1991-1992, 1997-1998 y 2013-2014.

Bundy, uno de los cuatro pilotos con tres coronas, al lado de Manuel Magallón, Juan José Pacho y Eddie Díaz, no dirigía en el Pacífico desde 2017-2018, cuando cumplió un segundo ciclo consecutivo en el mando de los Naranjeros.

Los otros campeonatos del estadounidense, quien formó parte del cuerpo de colaboradores de Juan Castro en la selección que logró el boleto a Juegos Olímpicos, los obtuvo en 2006-2007 con Hermosillo y 2008-2009 al frente de los Venados.

Bundy, quien de acuerdo a circular de los Mayos gestiona relación laboral en la organización de los Mets de Nueva York, se hará cargo a partir del arranque de la segunda vuelta el próximo viernes en Navojoa, contra Mexicali, manteniéndose el interino coach de pitcheo Héctor Heredia (5-6).

“ESTO es para ustedes México. Gracias por recibir a este pocho”. ¿Quién lo dijo? A) Matt Clark, héroe indiscutible del “tricolor” en el Premier 12. B) El gobernador de Baja California Norte, ex dueño de los Potros de Tijuana y ex correligionario de Donald Trump en el partido Republicano, Jaime Bonilla. C) Fernando Arroyo “Freddy”, ex lanzador de LMP y LMB de los setenta y ochenta.

La respuesta en caliente: Matt Clark, cuyo agónico jonrón solitario en el noveno inning mandó a entradas extras, el juego por la medalla de bronce y el salvoconducto a Tokio 2020, ante los americanos.

OBSERVACIONES: Otra del camarero de los Charros, José Manuel Rodríguez (.250, 3, 16): 500 anotadas, quedando a dos del top ten histórico que presenta en punta a Héctor Espino (947) y a Alonso Téllez (502), décimo.

Pocas veces, como hoy con Pedro Meré (7-1), de vuelta al timón fronterizo, uno de los muchos cambios de manager está dando resultados al dueño de los Caballeros Águilas, Dío Alberto Murillo. El veracruzano aceptó esa responsabilidad en 2017-2018 (26-7), sustituyendo en la segunda mitad a Roberto Vizcarra y ya no regresó para la siguiente, tras perder por barrida en semifinales versus Tomateros.

En Venezuela, Enrique “Che” Reyes y sus Navegantes de Magallanes (5-7) brincan en piso parejo en un recorrido en que solo se han despegado las Águilas de Zulia (9-3) y Cardenales de Lara (8-4). El refuerzo de los emplumados, Jesús Castillo (.225, 0, 3), conectó su primeros extra bases, dos dobles.