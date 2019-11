COLUMNA

Tirabuzón

Derek Jeter tras la aclamación de Rivera

Juan Alonso Juárez

21/11/2019 | 00:36 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Un total de 15 aztecas, entre ellos, el jugador de cuadro Isaac Paredes (Detroit), aparecen en los rósters de 40, de cara a las reuniones invernales de Grandes Ligas, a celebrarse en San Diego, en diciembre.

Tomen nota: Roberto Osuna y José Urquidi, Houston; Julio Urías y Alex Verdugo, Dodgers; Luis Urías, Andrés Muñoz y Gerardo Reyes, Padres; Giovanny Gallegos y Ramón Urías, San Luis y Joakim Soria (Oakland), Oliver Pérez (Cleveland), Luis Cessa (Yanquis), Víctor Arano (Filadelfia) y Héctor Velázquez (Boston).

Y en la agencia libre: los relevistas Sergio Romo y Fernando Salas, los abridores convalecientes Marco Estrada y Miguel Ángel González y Yovani Gallardo, quien no encontró equipo en 2019, al igual que Adrián González.

“CANTADO” que Derek Jeter será electo en su primer vez en las boletas para el Salón de la Fama de Cooperstown, el interés en el proceso que recién empezó y concluirá a finales de enero 2020, consiste en saber si el ex torpedero de los Yanquis de Nueva York logrará la aclamación total, detrás de su ex coequipero, el panameño Mariano Rivera, en 2019.

También atrae conocer los avances de los super estrellas excluidos por el asunto del dopaje, Roger Clemens y Barry Bonds, quienes dicho sea de paso, van llegando a la otra orilla, ya que después de ésta solamente tendrán dos oportunidades más.

El 7 veces Cy Young alcanzó 59.5 por ciento y el líder jonronero de todos los tiempos y en cuatro ocasiones MVP, el 59.1 % en la pasada, señal inequívoca de que su inquietante presencia en las cédulas paulatinamente han ido convenciendo a expertos cansados de la doble moral desatada, tras varios años de hacerse de la vista gorda.

Entre los candidatos, se encuentran asimismo, quemando sus últimos cartuchos, los ex Naranjeros, Curt Schilling (60.9%) y Larry Walker (54.6%), el ex lanzador por su noveno intento y el ex toletero canadiense por su décimo y último, estigmatizado por haber soltado muchos de sus batazos en un estadio favorable, el Coors Field de los Rockies de Colorado.

A propósito de Rivera, a estas alturas todavía sigue recibiendo homenajes y nombramientos en su país, incluidos el de Embajador Deportivo y el bautizo con su nombre de una avenida de 9 kilómetros que va desde Panamá capital al pueblo donde nació, Puerto Caimito.

Mientras en el otro extremo, al taponero de los Piratas de Pittsburgh, el venezolano Felipe Vázquez (5-1, 28, 2.61), un juez le negó la libertad bajo fianza y le endilgó 21 cargos más en el expediente que se le abrió por abusar de una menor.

Sólo un milagro o el oficio y habilidad de su abogado evitaría que el pítcher de 28 años y sólida trayectoria (17-13, 89, 2.61) en las Mayores se pase el resto de su vida en prisión, en un caso inédito entre protagonistas de la pelota, al menos en tiempos modernos.

“ESTO me lo voy a llevar a la tumba”. ¿Quién lo dijo? A) El ex Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, de 97 años. B) Juan Castro, mánager de la selección nacional, ahora olímpica. C) El cantante Vicente Fernández, luego de un trío en el escenario con los dos “potrillos”.

La respuesta en caliente: Juan Castro, también anticipado piloto para el Clásico Mundial 2021, a su arribo a la CDMX y en conferencia de prensa en la que defendió la convocatoria de los peloteros de doble nacionalidad.

OBSERVACIONES: A diferencia de 2017 en que era agente libre y una llamada a Culiacán lo requirió en EU para firmar contrato con los Dodgers, el zurdo Manuel Bañuelos regresará a los Tomateros como bigleaguer activo, si bien en el róster AAA de los Medias Blancas. En aquella oportunidad, el lagunero sólo tuvo tiempo para una salida en Los Mochis y que ganó (5e, 5h, 2c, 1b , 5k)… El abridor de los Naranjeros, Mike Kickham (4-2, 1.96), trabajó seis o más innings en seis de sus siete inicios.

duartesotoalonso9@gmail.com

duarteago@hotmail.com