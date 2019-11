COLUMNA

Tirabuzón

Sultanes perdió a temible 1-2 del bullpen

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Los aficionados de Guasave hicieron tres buenas entradas en el estadio Francisco Carranza Limón (17 mil 334) para ver a sus antiguos ídolos, ahora Charros, si bien entre los jugadores de posición, solamente quedan en la nómina de Jalisco, los nativos de ahí, el segunda base José Manuel Rodríguez (.271, 4, 19) que acaparó los aplausos y el receptor Gabriel Gutiérrez (.256, 1, 10), también aclamado.

Rodríguez, “insensible”, pagó con batazos las muestras de afecto del respetable que, en un caso inédito tratándose de un visitante en cualquier parque de pelota, aquí y en Marte, lo ovacionó en cada uno de sus turnos, incluso cuando uno de sus macanazos se perdió en la negrura de la noche, rumbo a la carretera internacional.

El “Manny”, como le dicen sus íntimos y público en general, bateó .385 (13-5), incluido el bambinazo, con 3 impulsadas y dos anotadas, en la serie que ganaron los de Guadalajara 2-1 a los pupilos de Óscar Robles.

La del último compromiso de la primera mitad será la única presentación de los Charros en temporada regular en Guasave, detalle absurdamente contrario a las reglas de la mercadotecnia y que, al menos, debiera inducir a la directiva algodonera a enviar una queja a la liga.

LOS Yaquis de Ciudad Obregón no ganaban una mitad desde el ciclo 2015-2016 (21-12), la segunda, luego de un quinto lugar en la parte inicial, suficiente para un súper liderato (39-29) bajo la égida del estratega del tricampeonato, Eddie Díaz.

Aunque, tras imponerse en la llamada “repesca” a los Cañeros de Los Mochis en seis cotejos, se encontraron en semifinales con unos inspirados Venados de Mazatlán que prevalecieron en siete tórridas batallas.

Esos rojos que con el yucateco Juan José Pacho en el mando se enfilaban al campeonato y, eventualmente, al título de la Serie del Caribe efectuada en Santo Domingo, República Dominicana, el último de aquel gran momento para la Liga Mexicana del Pacífico en el clásico de febrero.

TRES de tres: Con el colchón de la cosecha que los tuvo un rato en la cima, a los Tomateros de Culiacán bastaron dos triunfos consecutivos a expensas de los relajados Yaquis de Ciudad Obregón y con los cuales quebraron racha de siete reveses, para llegar en cuarto (7).

Registrado simple y llanamente como “Lupe” Chávez, incluso por los americanos como activo en clase A y A fuerte de los Astros de Houston (0-3, 3.18), el novato sinaloense Guadalupe Chávez (1-0, 2.16) no permitió carreras en sus primeras tres actuaciones con los Algodoneros (1-0, 0.00), quienes lo recibieron a préstamo de los Tomateros (0-0, 7.20). En 11 innings y dos tercios, admitió 4 hits, caminó a 3 y ponchó a 7, contra Cañeros y Charros.

En el balance de la primera mitad, Sultanes de Monterrey (5) y Algodoneros (8) quedaron en zona de calificación, por encima de Águilas de Mexicali (9) y Mayos de Navojoa (10). La historia cuenta que en las previas expansiones, en 1976 (Mexicali) y 1977 (Tijuana), emplumados y Potros consiguieron avanzar, para caer primera ronda ante Los Mochis y Ciudad Obregón.

“FUE bueno para mí porque me hizo crecer”. ¿Quién lo dijo? A) El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de sus días como dueño de la patente Miss Universo. B) Manuel Arístides Ramírez, alias “Manny” Ramírez y su pasado tenebroso. C) El ex presidente Vicente Fox, ex concesionario de Coca Cola.

La respuesta en caliente: “Manny” Ramírez, en otra de sus puntadas, pues dice que los esteroides “alivianaron” su vida dentro y fuera de los diamantes como ligamayorista elite, aunque eso lo dejará a las puertas del Salón de la Fama de Cooperstown.

EN seguidillas.- El italiano Alex Liddi (.163, 0, 6), con un solo extra bases -un doble- en 80 turnos, fue sacado del róster de los Venados que, sin embargo, aclaran que más adelante tendrá una segunda oportunidad… Los Sultanes perdieron al mejor 1-2 del circuito en el bullpen, Chris Ellis (2-0, 1, 0.45) y Ralph Garza (2-0, 9, 2.12), requeridos por los Reales de Kansas City y Astros, para que se fueran a descansar… Los Cañeros cerraron la primera vuelta ligando cinco descalabros y 13 en sus últimos 15.

duartesotoalonso9@gmail.com

duarteago@hotmail.com