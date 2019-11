COLUMNA

Tirabuzón

Carter, proyecto fallido; Julián León, sorpresa

Juan Alonso Juárez

25/11/2019 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Tomateros de Culiacán no han vuelto tocar un asunto que causó revuelo: Chris Carter, el campeón jonronero de la Liga Nacional 2016 y Liga Mexicana 2020 y cuyos derechos adquirieron cediendo a los Yaquis de Ciudad Obregón al jardinero Ian Miller, quien en 2020 debutó en las Mayores, promovido por los Mellizos de Minnesota.

En la oficina donde mueve los hilos el gerente deportivo Mario Valdez, tampoco han podido aterrizar otra transacción con los Venados de Mazatlán, aunque ésta de 2018, Miguel Ángel González por Jorge “Chato” Vázquez. Ambas en situación de riesgo.

Porque aún soltando sus bombazos en la Liga Mexicana, Carter todavía se rige por usos, costumbres y horarios de los bigleaguers que, como los osos, no se mueven en invierno, mientras González es desde 2018 un convaleciente de tiempo completo, recuperándose de una operación.

En lo que sí cumplirán los guindas es trayendo nuevamente al ex “top prospect” Manuel Bañuelos, de paso fugaz hace un par de años y que se conoce se integrará en el transcurso de la última semana de noviembre.

EL mejor cerrador en la actual edición de la Liga Mexicana del Pacífico, el Naranjero Trey McNutts (1-0, 11, 0.57), tiene nueva organización en Estados Unidos, probablemente su último tren rumbo a Grandes Ligas.

El diestro, de 30 años y huella en las sucursales de los Cachorros de Chicago, Padres de San Diego y Atléticos de Oakland, firmó contrato con los Gigantes de San Francisco y ahora se verá si no es frenado en su marcha triunfal como debutante en la liga.

El desempeño de McNutts bajando el telón por los campeonísimos ha sido claro, contundente e inobjetable, abrumando a la oposición con la estampa de un duro de la especialidad: 11-11 en oportunidades de rescate, 24 chocolates y 4 bases por bolas en 15 innings y dos tercios, en 14 relevos.

DETRÁS de su magnífica cosecha en la filial AAA de los Rockies de Colorado (.309, 30, 105), Albuquerque, Roberto Ramos (.169, 2, 9) chocó con pared en la LMP, en plena fiesta en Hermosillo, y en vísperas de un probable reclutamiento (regla 5) el mes próximo.

Otra: lo contrapuesto en el rendimiento del coequipero de Ramos, el cátcher Julián León, un carabinero de .178, 5 bambinazos y 23 remolcadas para Mobile, finca AA de los Angelinos de Anaheim y que en la Mex Pac promedia .319 con 8 palos de vuelta entera y 18 producidas en 31 juegos.

Una más: El ligamayorista Paulo Orlando (.321, 6, 21) desapareció del radar, no obstante sus buenos oficios al servicio de los Yaquis, quedando de aquel trío brasileño en el róster de la tribu, solamente el lanzador Andre Rienzo (3-1, 4.40). El tercero, Tiago Da Silva (1-0, 1.59), se marchó muerto de la risa a donde supuestamente escasea todo, menos la gasolina: Venezuela.

Y, por el mismo tenor, los Cañeros de Los Mochis, en esos agitados días en los que perdían seguido, despacharon al norteamericano Luke Heimlich (3-2, 4.65), quien llegó a encabezar el top ten, pero surtido a garrotazos en sus postreras tres aperturas.

EN seguidillas.- Inhabilitado por los Naranjeros, Mike Kickham (4-2, 1.96) no permitió jonrones en 41 innings y un tercio, sobre 7 inicios… El curazaleño y ex Tomatero, Hensley Meulens, será coach de banca del nuevo mánager de los Mets de Nueva York, el puertorriqueño Carlos Beltrán… En República Dominicana, los Toros del Este dominan la situación con una mancuerna muy particular: El mánager boricua Lino Rivera, de 52 años, y el coach de pitcheo, Phil Regan, de 82… A propósito, igual que en la Lidom en la nómina de Águilas Cibaeñas (.143, 0, 3), el receptor de los Acereros de Monclova (.324, 24, 112), Bruce Maxwell, está batallando en su presentación con los Charros de Jalisco (100, 0, 1).

duartesotoalonso9@gmail.com

duarteago@hotmail.com