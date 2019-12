COLUMNA

Tirabuzón

Castillo en su mejor momento en Venezuela

Juan Alonso Juárez

05/12/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En terreno “neutral”, Mazatlán, la directiva de los Leones de Yucatán, léase los hermanos Érick y Juan José Arellano Hernández, aprovechó la estancia en el puerto del oaxaqueño Gerónimo Gil, para ratificarlo en el mando de los subcampeones de la Liga Mexicana.

Gil, uno de los coaches de los Naranjeros de Hermosillo, se hizo cargo avanzada la segunda mitad tras el cese de Luis Carlos Rivera (42-41) y llevó a los melenudos a la cima de la zona sur y a un global de 66-52 que los ubicaron terceros, debajo de Guerreros de Oaxaca y el puntero Diablos Rojos.

Situación que pasó a un segundo plano en los playoffs, doblegando 4-1 a los zapotecas y 4-0 a los capitalinos, para instalarse en la serie final en la que cayeron ante los Acereros de Monclova, en siete épicas batallas.

La confirmación de Gil incrementó a seis el número de equipos de la LMB que oficialmente tienen piloto, siendo los otros, por orden de aparición: Olmecas de Tabasco (Pedro Meré), Pablo Ortega (Dos Laredos), Monclova (Pat Listach), Bravos de León (Tim Johnson) y Toros de Tijuana (Omar Vizquel).

La proclama de los Bravos que desde 2019 administra el grupo Monterrey -José Maiz y Multimedios-, optando por la experiencia de Johnson, es la que llama la atención en tiempos en que una nueva camada de estrategas empieza a despuntar.

Para el estadounidense, botado en 2019 por los Piratas de Campeche y en 2018 por los Tigres de Quintana Roo, será su sexta franela en el establecimiento donde lleva un banderín (1999) y dos subcampeonatos (2000 y 2001), en el timón de los Diablos Rojos.

Johnson, quien para 2020 tendrá 71 años sería por mucho el estratega decano del circuito, que después del experimento de los dos torneos en 2018 y el de 120 juegos del siguiente, pretende, digamos, volver a la normalidad con un calendario de 100, más playoffs y serie final que no afectará a sus cofrades de la Liga Mexicana del Pacífico.

En los demás frentes, se especula que en la oficina de los Diablos Rojos han decidido no repetir a Víctor Bojórquez y los Algodoneros de Unión Laguna anunciaron que el novel Jonathan Aceves no regresará.

Se da por descontado la continuidad de Roberto Kelly (Monterrey), Roberto Vizcarra (Saltillo), Adán Muñoz (Tigres) y Sergio Gastélum (Oaxaca) y se desconoce la suerte de Juan José Pacho (Durango), Félix Fermín (Aguascalientes), Carlos Alberto Gastélum (Puebla) y Jesús Sommers (Campeche).

TRES de tres: En Venezuela, Jesús “Jesse” Castillo (.284, 0, 15), que ayer tuvo su primera aportación de tres imparables (5-3 y dos cp), incluido un doble (6), mandó gente a la goma por sexto juego consecutivo, en un lapso en que va de 25-11 (.440) con cuatro batazos de dos estaciones y 8 impulsadas, levantando presión como refuerzo de los líderes Águilas de Zulia (17-7).

Entre tanto, continúa la lucha del mánager Enrique “Che” Reyes y los Navegantes de Magallanes (10-15) por salir de la parte baja del “standing” que se observa muy cerrado. Ayer, derrotaron a los Tigres de Aragua (11-12), 3-2, en la recta final de la recortada edición.

Yoanys Quiala (7-1, 2.52), el cubano abridor de los Cañeros de Los Mochis, quemó en Monterrey (7.1 e, 6h, 3c, 0b, 8k) su primera de las 4 o 5 aperturas que le restan en ruta a convertirse en el primero con 10 victorias, desde el Tomatero Jorge Campillo, en 2004-2005.

EN seguidillas.- El ligamayorista de las ocasionales 100 millas, Gerardo Reyes (0-0, 5, 1.13), iba perfecto en oportunidades de rescate en el bullpen de los Yaquis… Teddy Stankiewicz, tránsfuga de los Algodoneros, no había ganado en dos inicios y 3.00 en carreras limpias, para los Leones de Escogido en la Lidom…Con pesar y afecto, el gerente deportivo de los Cañeros, Carlos Soto, despidió al prospecto cubano de los Astros de Houston, el cátcher Lorenzo Quintana (.275, 4, 20), para ajustar la cifra (6) de su legión extranjera…Yordani García, dominicano de 23 años y 95 millas liberado por los Nacionales de Washington, ofrece sus servicios en las redes sociales a equipos de la LMP y LMB.

