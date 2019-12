COLUMNA

Charros-Tomateros, el ‘clásico joven’

Juan Alonso Juárez

06/12/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Cuando se pensaba que negándose a reportar a los Yaquis de Ciudad Obregón se había echado en brazos del ocio, tras una primera temporada en Japón que le redituó pingues ganancias económicas, Christian Villanueva vuelve a sorprender ligando contrato con los Luchadores de Nippon Ham, en la Liga del Pacífico.

No se habló de dinero, pero lo que haya conseguido superará lo que le esperaba en cualquier otra parte, incluso, una eventual firma con organización conocida en Grandes Ligas, donde en dos temporadas para la causa de los Padres de San Diego, compiló .245 con 24 jonrones y 53 remolcadas en 122 juegos.

Los números de Villanueva en su debut en la considerada mejor liga en el mundo, después de las Mayores, .223, 8, 24 con los Gigantes de Yomiuri y .210, 4, 14 en la sucursal, no le alcanzaban para repetir en las filas del club más exitoso del lejano archipiélago.

Pero es obvio que más allá de su opaco cuanto decepcionante desempeño, algo debió proyectar para llamar la atención de los scouts de los “Fighters” que en 2016 obtuvieron su tercer campeonato nacional, llevando en sus filas al pítcher veracruzano Luis Alonso Mendoza.

EN Guadalajara y su conurbada Zapopan calentaron el ambiente para la serie del fin de semana contra los Tomateros de Culiacán, el “clásico joven” de la septuagenaria pelota otoño-invierno.

Van a necesitar esa calidez patente de los aficionados porque se pronostican temperaturas entre los 8 y 9 grados, si bien eso sólo pegaría en la jornada nocturna de este viernes. El sábado arrancarán a las 5 y el domingo a las 3 PM.

En seis temporadas de vida útil de los Charros, la confrontación entre las escuadras cuyas entidades federativas se entrelazaron desde mucho tiempo atrás por la actividad que ha generado historias y leyendas urbanas, algunas ciertamente de terror, ya adquirió un valor documental.

Y es que no sólo destaca la serie la final de 2014-2015, ganada por los Guindas en cinco juegos, también los triunfos de los azules en las “repescas” de 2017 y 2019, aunque, valiéndose del ya extinto “mejor perdedor”, terminaron coronándose a expensas de los Mayos de Navojoa, hace dos años.

TRES de tres: Jesús Castillo vio interrumpida su racha de seis juegos empujando carreras, sin embargo, se fue de 2-2 con un boleto, para incrementar su promedio a .301, en el triunfo de Águilas de Zulia sobre Bravos de Margarita. Los Navegantes de Magallanes, que conduce Enrique Reyes, tuvieron día libre.

El mexicalense Dalton Rodríguez (1-0, 2.70), un hallazgo como abridor del mánager de los Algodoneros de Guasave, Óscar Robles. El habitualmente relevista registra 1-0 y un espléndido 0.82 de efectividad, en 11 innings de una rayita, 4 ponches y 2 boletos, abriendo en Los Mochis y Culiacán.

Y del otro extremo de la geografía, el yucateco de los Charros, Linder Castro, es la revelación del relevo con 4-0 y un microscópico 0.42 en carreras limpias, 26 chocolates, 9 bases por bolas y ha preservado seis ventajas, en 22 entradas y dos tercios.

ENTRE suspensivos.- De vuelta a la LMP gracias a la expansión, Marco Quevedo se agregó al bullpen de los Algodoneros. El diestro nativo de la CDMX no recibió llamado de Águilas de Mexicali el ciclo anterior ni para el actual, no obstante sus buenos oficios en 2017-2018: 4-0 y 2.01 en 19 asignaciones… Los Charros no han resentido las ausencias de su entonces líder jonronero (9) y segundo productor (21), Stephen Cardullo (.266) y del cerrador Grant Sides (1-1) que acumulaba 7 rescates a pesar de un horroroso pcl de 12.75. Ambos salieron en el recorte de extranjeros… Nick Struck (0-1, 1, 3.98) dejó su lugar en el róster de los Sultanes a Adam Choplick (3-2, 2.18), zurdo que arribó de Águilas de Mexicali y quien se presentó con un triunfo versus Cañeros (1e, 0c, 2b) en el estadio Monterrey…. De la LMP, en sus redes, para escépticos, furibundos, similares y conexos: “Los Sultanes llegaron del verano para quedarse en el invierno”.

