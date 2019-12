COLUMNA

Domingo de inmortales para Cooperstown

Juan Alonso Juárez

08/12/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Este domingo, el Comité de Veteranos del Salón de la Fama “Era Moderna” destapará a nuevos inmortales, a escoger entre: el vigente en la faceta de mánager, Don Mattingly (Miami) y el ex lanzador famoso por la operación que ha resucitado a muchos, Tommy John.

También serán sometidos a escrutinio, los ex bateadores Dwight Evans, Steve Garvey, Dave Parker, Dale Murphy, Ted Simmons, Lou Whitaker y el cátcher de los Yanquis, Thurman Munson, quien murió en activo en un accidente de aviación, el 2 de agosto de 1979.

No hay claros favoritos entre los ex bateadores y el único ex pítcher, oséase, John, duró 26 temporadas, 8 de ellas con los Yanquis, compilando 288-231 y 3.38 en carreras limpias, 126 juegos completos, 46 blanqueadas y 2,224 ponches.

Rindió 17 campañas de doble dígito en victorias, incluidas tres de 20, pero en sus 15 años en las cédulas de votación, nunca estuvo cerca del 75 % requerido, despidiéndose en 2009 con su más alto, 31.7 por ciento.

La notoria falta de latinos denota lo difícil que ha resultado para ellos convencer a los expertos que votan, siendo los cubanos Orestes Miñoso, Tony Oliva y Luis Tiant, los descontinuados más a la mano.

EN el actual ciclo de la Liga Mexicana del Pacífico se han tirado dos juegos completos, pero la distancia más larga sin que le cuente como tal la recorrió el abridor de los Algodoneros de Guasave, Dustin Crenshaw (3-2, 2.85), en derrota frente a los Venados de Mazatlán (8e, 5h, 2c, 2b, 4k), en el estadio Francisco Carranza Limón.

Jon Van Meter (1-3, 2.22), de los “Caballeros Águilas” de Mexicali, contra los Charros en Jalisco (6e, 3h, 1c, 1b, 4k) y el zurdo de los campeones defensores, Marco Tovar (3-3, 2.75), en un revés en casa ante los propios Venados (7e, 7h, 1c, 0b, 6k), no ocuparon relevos.

La moda empezó a fines de los noventa en Grandes Ligas, naturalmente, y todo indica que llegó para quedarse en el universo del beisbol con el único afán de proteger los brazos de los inicialistas, aunque no sorprendería una vuelta al pasado, ahora que el comisionado Rob Manfred pretende agilizar las veladas.

“LA experiencia en México está brutal. La atmósfera es increíble y el nivel de beisbol es muy bueno”. ¿Quién lo dijo? A) El jardinero puertorriqueño Noel Cuevas. B) Omar Vizquel, nuevo mánager de los Toros. C) El japonés Taiki Sekine, debutante de los Yaquis de Ciudad Obregón.

La respuesta en caliente: Noel Cuevas, hasta hace poco líder de bateo en la Liga Mexicana del Pacífico, donde el boricua que en 2018 y 2019 jugó Grandes Ligas con los Rockies de Colorado, ha participado en dos campañas con los Cañeros de Los Mochis.

OBSERVACIONES: Posterior a desastroso debut con los Venados en 2014-2015 (0-0. 12.46), el yucateco Eduardo Vera (3-0, 1.09) ha sido un cheque al portador en sus previas dos incursiones en la LMP, en 2018-2019 en la trinchera mazatleca (1-1, 2.42) y en la en curso en la rotación de Mexicali (3-0, 1.09).

Discreta, tirando a floja, la reaparición del bigleaguer Manuel Bañuelos (3.1e, 5h, 2c, 2b, 1k) con los Tomateros de Culiacán, versus Charros, en el Panamericano, ante 10 mil 795 espectadores y espectadoras.

Pocas, pero en ocasiones valiosas, las aportaciones de Alex Liddi (.172, 1, 9) para la causa de los Venados, verbigracia sus dos remolcadas de la otra noche y que redituaron una victoria en Guasave. El italiano ha estado en la cuerda floja todo el trayecto.

