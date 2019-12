COLUMNA

Tirabuzón

Romo interesa a Medias Rojas, Filis y Marlins

Juan Alonso Juárez

12/12/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En un lapso de dos días, entre el 10 y 11 del mes en curso, se especuló sobre el interés de tres equipos por Sergio Romo, entre ellos, los Marlins de Miami (2-0, 20, 3.58) dispuestos a recuperarlo, a unos cuantos meses de haberlo trasladado a los Mellizos de Minnesota (0-1, 3, 3.18), a cambio del primera base dominicano de las menores, Lewin Díaz.

Medias Rojas de Boston y Filis de Filadelfia serían las otras organizaciones que se han fijado en el extrovertido lanzador de relevo, quien tras ganarlo todo en sus primeras 9 temporadas en el Big Show con los Gigantes de San Francisco (2008-2016), a partir de 2017 ha trabajado también para Dodgers de Los Ángeles y Rays de Tampa Bay.

Sin olvidar sus incursiones en la Liga Mexicana del Pacífico, con los Charros de Jalisco, quienes lo contemplan para la edición que ha entrado en la recta final, aunque su presencia es más apreciada en avatares de postemporada.

LO que se le negó en la zafra de títulos en la Liga Mexicana, dos al frente de los Tigres de Quintana Roo (2013 y 2015) y el Primavera 2018 con los Leones de Yucatán, Roberto Vizcarra lo obtuvo con una cosecha mediana en el mando de los Saraperos de Saltillo: Mánager del Año.

En 2013, cuando entró al quite de Matías Carrillo, la cátedra designó al dominicano Félix Fermín (Ciudad del Carmén) y en 2015, supliendo al estadounidense Jerry Royster, nombraron al venezolano Wilfredo Romero (Yucatán).

Y fuera del radar felino, en el 2018 de los dos torneos mx, desde el arranque en la patente de Mérida, decidieron premiar solamente a uno y ése fue el piloto de los Sultanes de Monterrey, Roberto Kelly, campeón del Otoño.

“YO de aquí ya no me voy”. ¿Quién lo dijo? A) Bronswell Patrick, el nuevo coach de pitcheo de los Toros de Tijuana y que actualmente realiza la misma labor con Águilas de Mexicali. B) El presidente en receso de Bolivia, Evo Morales. C) Maxwell León, flamante adquisición de los Charros de Jalisco.

La respuesta en caliente: El jardinero Maxwell León, al cronista de los Tomateros de Culiacán, Pablo Grajales, cuando supo que los Diablos Rojos no dejaron jugar con los Algodoneros de Guasave a Japhet Amador, objeto y sujeto principal de la negociación que llevó a Guadalajara al hijo del ex lanzador, Maximino León.

TRES de tres: Mientras el impensado concepto “Sultanes invernales” languidece cargando el farol rojo en la segunda vuelta, aún en zona de calificación, la directiva encabezada por José Maiz hace ruido rumbo al verano 2020, si bien la adquisición de Esteban Quiroz está supeditada a la suerte del sonorense en el proyecto de los Padres de San Diego.

Enorme la distancia entre el Jugador Más Valioso 2019 (.343, 39, 117) en la LMB, en la trinchera de los Guerreros de Oaxaca y el jardinero de los Mayos de Navojoa, Alonzo Harris (.226, 2, 11).

En la Liga Venezolana, ya en plena recta final de su mini torneo, Jesús “Jesse” Castillo (.292, 0, 15) no apareció por segundo juego al hilo en el orden al bat de las Águilas de Zulia, debido a una lesión en una pierna.

EN seguidillas.- El ex ligamayorista Vidal Nuño (0-0, 2.53) fue inhabilitado por los “Caballeros Águilas”, posterior a dos prometedoras aperturas, versus Cañeros y Yaquis… Los Nacionales de Washington renovaron contrato al relevista de la doble nacionalidad, Javier Guerra (3-1, 4.66)… Reconocimiento del Congreso de Jalisco a los Charros, ahora de la LMP, por sus 70 años de vida promoviendo la cultura del deporte.

