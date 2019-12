COLUMNA

Tirabuzón

Veinte ex bigleaguers, precandidatos

Juan Alonso Juárez

26/12/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Muy pesada la primera generación de precandidatos en la nueva etapa del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, lo cual no es bueno ni malo, sino todo lo contrario y que era necesario luego del forzoso y prolongado receso.

Entre los presuntos se encuentran 20 ex ligamayoristas, a no dudar, una marca nacional, encabezados por Vinicio Castilla y Erubiel Durazo y que incluye al de moda Juan Castro, Antonio Osuna, Ismael Valdez, Benjamín Gil, Juan Acevedo y Jorge Campillo.

Asimismo, Miguel Ojeda, Ricardo Rincón, Francisco Córdova, Matías Carrillo, Guillermo Velázquez, Roberto Ramírez, Isidro Márquez, Luis Carlos García, Elmer Dessens, José Silva, Germán Jiménez y David Cortés.

Y los que brillaron en el firmamento casero: Eduardo Jiménez, Luis Arredondo, José Luis Sandoval, Javier Robles, Remigio Díaz, Juan Carlos Canizales, Pablo Machiria, Pedro Meré, Roberto Vizcarra, Miguel Flores, Marco Antonio Romero, Roberto Vizcarra, Derrick White, Darrell Sherman, Wilfredo Romero, Pedro Castellano y varios más.

A propósito, de acuerdo a Ryan Thibodaux, Derek Jeter desayunó en la mañana de navidad manteniendo la perfección en las preferencias de los electores rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown, publicado el 13.8 % del total de las boletas (55).

Una ruta al 100 por ciento que podría o no quitarle el sueño a quien de cualquier manera tendrá su asiento en la ceremonia de entronización en 2020, pero que le ha puesto interés al actual proceso, después de la unanimidad del otro emblema de los Yanquis de Nueva York, el panameño Mariano Rivera.

Lo que también llama la atención del cómputo son los avances de Barry Bonds y Roger Clemens, empatados con 73.7 % y un 47.4 del flamante nuevo mánager de los Toros de Tijuana, el venezolano Omar Vizquel.

Y el flagrante desaire a figuras de la talla de Cliff Lee, Jason Giambi, Raúl Ibáñez, Paul Konerko, Josh Beckett, Alfonso Soriano, Adam Dunn, Heath Bell y el ex toletero de ascendencia sinaloense, Eric Chávez, que estaban en cero.

Otros famosos con votos: Manny Ramírez (43.9%), Scott Rolen (42%), Todd Helton (33.3%), Jeff Kent (33.3%), Gary Sheffield (31.6%), Billy Wagner (28%), Sammy Sosa (21.1%), Andruw Jones (21.1%), Andy Pettitte (12.3%) y Bobby Abreu (7%).

A Jeter le siguen dos ex legionarios que podrían incrementar el número de quienes en sus mocedades fueron enviados a la pelota invernal y luego alcanzaron el nivel en el Big Show para acceder al recinto, el ex bateador canadiense Larry Walker (86%) y el ex lanzador Curt Schilling (84.2%), ambos con los Naranjeros de Hermosillo.

Los ahora inmortales Dave Winfield (Yaquis), Rickey Henderson (Navojoa) y Mike Piazza (Mexicali), se foguearon en la Liga Mexicana del Pacífico y más atrás, en la vieja Liga de la Costa, Bob Lemon (Hermosillo) y Whitey Herzog (Ciudad Obregón).

OBSERVACIONES: Los Yaquis se perfilan para convertirse en los primeros en ganar las dos vueltas, desde los Naranjeros en 2013-2014, cuando bajo el mando de Matías Carrillo, conquistaron el título 16.. Pese a que parecen “cincho” para la cola en la segunda vuelta de la Caliente.mx, los Sultanes de Monterrey se proyectan para su primer playoff, al igual que Águilas de Mexicali (1976) y Potros de Tijuana (1977), en sus respectivos estrenos… La directiva de los Charros rindió ayer un homenaje a su cronista, el guasavense Fausto Daniel Castro, por sus 25 años en la crónica beisbolera… Y para hoy, otro sinaloense, el cátcher Gabriel Gutiérrez, será homenajeado con la entrega de su “bobblehead.

