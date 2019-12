COLUMNA

Tirabuzón

El top ten de los ausentes en LMP

Juan Alonso Juárez

27/12/2019 | 00:28 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Se supone que la espontánea salida del zurdo coreano Hyun-Jin Ryu, firmado para despachar en 2020 en Toronto a razón de 4 años y 80 millones de dólares, beneficiará a Julio Urías, quien por una u otra causa no se ha establecido en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles.

Desde 2016, cuando lo debutaron con etiqueta de fenómeno, el “culichi” ha sido utilizado al libre albedrío, dirían los elegantes, del mánager Dave Roberts, una veces como abridor y las más corriendo desde el bullpen.

Pero la coyuntura del asiático no sería la única favorable a las aspiraciones de Urías, si los Dodgers no renuevan contrato al también zurdo Rich Hill, quien, dicho sea de paso, se vio involucrado en las horas previas a Noche Buena en un incidente con la policía en el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra (NFL).

Hill y su esposa enfrentaron a los agentes del orden y el resultado fue arresto y multa para la pareja que seguramente no volverán en mucho tiempo a un coso que no sea del deporte que lo sacó del anonimato.

DE acuerdo al cronista de los Charros de Jalisco, Fausto Daniel Castro, el estadounidense Stephen Cardullo (.266, 9, 21) se reintegrará a los campeones para la última serie del calendario regular, tras una ausencia de más de un mes en la que contrajo matrimonio y tuvo una larga “luna de miel”.

El jardinero, quien era líder jonronero de la liga cuando se marchó, no juega desde el 21 de noviembre y aunque en los hechos no lo extrañaron, su presencia aportará más “punch” a la ofensiva donde su reemplazo, Julián Ornelas (.220, 3, 14), no desentonó con oportunos macanazos.

Cardullo hará nuevamente causa común con el binomio cubano Dariel Álvarez (.292, 15, 54)-Henry Urrutia (.315, 8, 39) y los institucionales, el tres veces MVP, José Manuel Rodríguez (.283, 8, 39), el actual líder de bateo del circuito, Amadeo Zazueta (.347, 1, 27), el cátcher Gabriel Gutiérrez (.281, 4, 21) inmerso en una de sus mejores ciclos con el madero, el consolidado Carlos Figueroa (.337, 0, 12) y el tercera base de los lances espectaculares, Agustín Murillo (.299, 5, 19).

TRES de tres: El mánager de los Charros, Roberto Vizcarra, está poniendo a tono relevando al triple coronado 2018-2019, Elian Leyva (2-1, 4.33), quien en dos actuaciones forjó una efectividad de 13.53.

Robinson Cancel, que vistió y calzó algunas campañas como coach de los Tomateros de Culiacán y a quien ya dirigiendo botaron en plenos playoffs posterior a una paliza en Guadalajara, tiene en la pelea a los Indios de Mayagüez, en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico.

El casi cuarentón dominicano, Olmo Rosario (.368, 2, 32), es sublíder de bateo en la Liga Venezolana, luego de fugaz paso por Guasave (.182, 1, 1), donde olvidaron sus buenas cosechas para Cañeros, Venados y Yaquis y su campeonato de bateo en la Liga Mexicana.

HASTA para dos top ten alcanzan las bajas de destacados lanzadores, prospectos y establecidos, nacionales y foráneos, que por una u otra causa desertaron de sus respectivos frentes en la Liga Mexicana del Pacífico.

En una lista: Chris Ellis (2-0, 1, 0.47), Monterrey, Trey McNutt (1-0, 11, 0.57), Hermosillo, Carlos Bustamante (0-0, 9, 0.82), Navojoa, Eduardo Vera, Mexicali (3-0, 1.18), Gerardo Reyes (1-0, 9, 1.35), Ciudad Obregón, Kodai Hamaya (3-0, 1.44), Mazatlán, Mike Kickham (4-2, 1.96), Hermosillo, Teddy Stankiewicz (2-2, 2.27), Guasave, Ralph Garza (1-0, 9, 2.40), Monterrey y Juan Carlos Ramírez (4-0, 3.48), Culiacán.

Y en otra: Juan Pablo López (0-0, 0.66), Culiacán, José Albertos (0-0, 1.35), Ciudad Obregón, Chih-Wei Hu (0-1, 1.50), Navojoa, Juan Gámez (3-3, 11, 2.43), Los Mochis, Robinson Leyer (1-0, 2.45), Hermosillo, Tiago Da Silva (1-0, 1.59), Yaquis, Edwin Valle (1-1, 3.25), Navojoa, Guadalupe Chávez (1-1, 3.65), Guasave, Francisco Ríos (1-3, 3.71), Mazatlán y Humberto Castellanos (0-1, 5.79), Jalisco.

ENTRE suspensivos.- En Venezuela, faltando tres juegos para el cierre de hostilidades, los Navegantes de Magallanes (19-20) que dirige Enrique “Che” Reyes, necesitan una victoria para amarrar su boleto a los playoffs… El regiomontano Jonathan Castellanos abrirá mañana sábado con los Leones de Escogido, en el “todos contra todos” de la Lidom, versus Águilas Cibaeñas… A una jornada del corte de caja del rol regular, la Mex Pac reporta una asistencia de 182 mil 994 aficionados en 33 veladas en el Estadio Monterrey.

