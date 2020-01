COLUMNA

Tirabuzón

Luce novato sinaloense en Dominicana

Juan Alonso Juárez

11/01/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Ligando dos temporadas con pilotos distintos que iniciaron y terminaron el recorrido sin amenaza de un despido, los Naranjeros de Hermosillo prolongaron a seis inviernos su sequía de campeonato.

Desde 2013-2014 en que de la mano de Matías Carrillo conquistaron el número 16 y se siguieron de frente, obteniendo el segundo para la franquicia en la Serie del Caribe celebrada en Isla Margarita, Venezuela.

En 2018-2019, aguantaron al debutante, su ex coach de lanzadores, Bronswell Patrick, quien después de algunos problemas los calificó, para caer en primera ronda ante los Cañeros de Los Mochis.

Y ahora a Vinicio Castilla y su “dream team” de colaboradores -Erubiel Durazo, José Luis Sandoval, Gerónimo Gil, Cornelio García, Maximino león, etc.-, en una campaña exitosa, pero con el mismo desenlace, superados por los Venados de Mazatlán y el colmilludo estratega yucateco, Juan José Pacho.

Conforme a usos y costumbres de la directiva encabezada por Enrique Mazón, es probable que Castilla no regrese para la 2020-2021 que ahora se ve tan lejana como la estrella de Orión, escogiendo entre aquellos a un sucesor.

ADEMÁS de Pacho y un elenco de poco “punch” que perdió por indisciplina al veloz Jeremías Pineda, los Naranjeros fueron víctimas de un joven serpentinero que los tuvieron en sus filas con resultados discretos durante tres ciclos y fracción, el zurdo poblano Édgar Torres, a quien enviaron a Mazatlán en la recta final del 2018-2019.

Torres tenía 0-0 y 13.50 cuando se integró a los rojos en diciembre 2018 y a partir de entonces su suerte cambió (1-0 y 2.45) como relevista situacional, tanto, que hasta lo llamaron para reforzar a los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe en Panamá, donde tiró dos innings perfectos.

En el playoff favorable 4-2 a los Venados y tras un perfomance (4-6, 3.96) forjado en 15 salidas, 13 en el rol de abridor y que lo candidateó a Novato del Año, Torres ganó a su ex equipo el choque decisivo luego de no registrar decisión en su primera apertura y en total, en 13 innings y dos tercios, no admitió carrera limpia, con 13 chocolates y 0 boletos.

Su sorprendente desempeño tampoco se acerca a lo que le han visto en la Liga Mexicana, enrolado 4 veranos en Sultanes de Monterrey y desde 2019 con los Generales de Durango, para quienes compiló 0-2 y 5.83 en 55 cotejos, uno en la faceta en la que ahora triunfa en la LMP.

“QUE no metan el ingrediente político en este asunto”. ¿Quién lo dijo? A) El comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera. B) Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba. C) Alex Romero, el que agarró a “batazos” a un colega suyo en Venezuela y por lo cual suspendieron.

La respuesta en caliente: El dominicano Juan Francisco Puello Herrera, negando que el retiro de la invitación a Cuba para su asistencia a la Serie del Caribe 2020, en Puerto Rico, fue debido por presiones del gobierno estadounidense.

OBSERVACIONES: Fernando Salas (0-0, 11, 0.00) terminó su participación en la LMP sin permitir carrera limpia durante el rol regular y playoffs, en 26 innings, 24 chocolates y 5 bases por bolas, aunque una rayita inmerecida le redituó un revés contra los Venados en postemporada, en la que aportó un rescate.

El novato de los Algodoneros de Guasave, Luis Payán, debutó en el “todos contra todos” de la Liga Dominicana rindiendo la mejor exhibición hasta hoy entre los mexicanos que andan por allá, 4 innings y dos tercios, 2 hits, 1 carrera, 6 ponchados y 0 bases por bolas, relevando a Jonathan Castellanos (1.1e, 6h, 3c, 0b, 2k), en derrota de los Leones de Escogido frente a Toros del Este.

Barriendo a los Atenienses de Manatí, los Cangrejeros de Santurce esperan rival para la serie final de la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico y que saldrá del duelo entre los Gigantes de Carolina (2) e Indios de Mayaguez (2), quienes ayer, en jornada diurna, se impusieron 2-1.

duartesotoalons9@gmail.com