COLUMNA

Tirabuzón

Venados por otro de sus épicos regresos

Juan Alonso Juárez

25/01/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su “clutch” ofensivo Anthony Giansanti enfermo y derrotado ya su mejor pítcher, Mitch Lively, un futuro venturoso para los Venados de Mazatlán en la serie final ante los Tomateros de Culiacán (2-0), está supeditado a otro de los recurrentes regresos del club.

Ésa ha sido la tónica en la actual postemporada y en la conquista de los tres títulos bajo el mando del experimentado yucateco Juan José Pacho, acostumbrado a hacer rendir con lo que tiene a su disposición, no exento de carencias.

El caso de Giansanti es un golpe de la fatalidad en el momento más inoportuno, como cuando alguien se prepara con antelación para una gran fiesta y el mero día es víctima de un problema de salud que lo manda al hospital.

AÚN con el pendiente sobre su destino en verano y tras desafortunado periplo japonés (.206, 4, 14) y su mejor ciclo otoño-invierno en cuanto a promedio (.332, 6, 41), Joey Meneses rinde a los Tomateros su postemporada más productiva (.313, 4, 10), despegando con un grueso .667, 2 jonrones, 2 empujadas y 4 anotadas en la serie por el campeonato.

En Monclova, la casa del campeón 2019 de la Liga Mexicana, esperan con los brazos abiertos al MVP 2018 en la Liga Internacional AAA, quemando pólvora en infiernitos en la sucursal de los Filis de Filadelfia.

Pero aún no está dicha la última palabra respecto a lo que pretende como agente libre ligado, sin previa consulta, a los Acereros que obtuvieron sus derechos de retorno de los avispados Saraperos de Saltillo.

“MI hijo está listo y no hará trampa”. ¿Quién lo dijo? A) Felipe Rojas Alou, uno de los seis dominicanos que han dirigido en Grandes Ligas. B) El ex Gobernador de Oaxaca, José Murat. C) Jim Crane, propietario de los Astros de Houston.

La respuesta en caliente: Felipe Rojas Alou, opinando sobre la designación de Luis Rojas como piloto de los Mets de Nueva York, sustituyendo al puertorriqueño Carlos Beltrán, quien se hizo a un lado agobiado por el escándalo del robo de señales.

TRES de tres: Larry Walker deberá escoger la cachucha que se pondrá el día de su entronización: La de los Expos de Montreal de sus orígenes y que en el otoño de 1987 lo mandó a foguearse a la LMP con los Naranjeros o, la de los Rockies de Colorado, donde levantó sus cosechas más caras.

Buscando reemplazo para el defenestrado piloto AJ Hinch, los Astros de Houston entrevistaron a su ex receptor y ex mánager de los Tigres de Detroit y Angelinos de Anaheim, Brad Ausmus, quien compite con los cotizados Buck Showalter, John Gibbons y Dusty Baker.

Al igual que en 2018-2019 con el boricua de los Mayos de Navojoa, Jovan Rosa, los Tomateros no han visto mucho del poder de su refuerzo, el cubano Dariel Álvarez, aunque el líder jonronero (16) y productor (56) y Jugador Más Valioso, se ha ido para la calle en dos ocasiones en 9 juegos de semifinales y final.

EN seguidillas.- El zurdo panameño Alberto Baldonado, habilitado como cerrador, ha salvado 6 de los 9 triunfos de los Tomateros en la postemporada 2020, en 8 innings, 3 hits, 1 carrera, 8 chocolates y 2 boletos… En Mazatlán esperan hoy su primer lleno en enero, las 16 mil localidades del Teodoro Mariscal que registró su afluencia más alta, 14 mil y fracción, en el quinto de la semifinal contra los Yaquis de Ciudad Obregón… En la Liga Dominicana, los Toros del Este reportaron al veterano cuarentón cubano, Raúl Valdez, con señales de una arritmia cardiaca.

