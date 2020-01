COLUMNA

Tirabuzón

La ‘maldición’ del ‘chicote’ y el ‘pollo’

Juan Alonso Juárez

26/01/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿La maldición Luis Ignacio Ayala? Los Yaquis de Ciudad Obregón ligaron su sexto año seguido sin campeonato, desde 2012-2013, cuando tras las celebraciones del tricampeonato, llevaron la fiesta a la Serie del Caribe, en el estadio entonces de estreno de Hermosillo.

Hasta que estalló el cohete por el asunto de los bonos que terminó desterrando para siempre del circuito al relevista ligamayorista y, probablemente, al directivo de la tribu, Francisco Minjarez, alias “Pollo”.

Ayala demandó al equipo y a la propia liga en un litigio del cual no ha trascendido nada, desde que el pelotero publicó una carta en 2017 para informar que un tribunal federal le había confirmado un laudo favorable.

EL toletero de los Charros de Jalisco y hoy refuerzo de los Tomateros de Culiacán, Dariel Álvarez (.301, 16, 56), es el tercer cubano que obtiene el galardón a Jugador Más Valioso en la Liga Mexicana del Pacífico, después del pítcher Andrés Ayón (Culiacán), en 1966-1967 y el primera base de los Yaquis de Ciudad Obregón, Bárbaro Cañizárez (2012-2013).

Otra: los ex campeones Charros acapararon esa distinción por tercer ciclo consecutivo -José Manuel Rodríguez (2017-2018 y 2018-2019)-, una menos que la marca impuesta por los Naranjeros de Hermosillo, entre 1960-1961 y 1963-1964, con el lanzador Miguel Sotelo (2) y Héctor Espino (2).

Una más: Desde 2003-2004 los expertos no han designado MVP a un serpentinero, tocando en aquella oportunidad por méritos propios, a Francisco Campos (Mazatlán), a la sazón ganador de la triple corona, con 10-2, 2.19 y 68 chocolates.

Y, Álvarez se unió en el pódium a Sergio Omar Gastélum (Ciudad Obregón), Mánager del Año; Alejandro Robles (Hermosillo), Novato del Año y el cubanoi Yoanys Quiala (Los Mochis), Pítcher del Año.

“LOS entrenadores y gerentes te alientan a utilizar la información. No proviene del jugador individualmente. Viene del equipo”. ¿Quién lo dijo? A) Dallas Keuchel, ex lanzador de los Astros, hablando del robo de señales. B) El representante de jugadores, Scott Boras. C) Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas.

La respuesta: Scott Boras, el apoderado que cada año hace hogares felices, exculpando a los protagonistas del juego de las acusaciones de robo de señales, un tema que en una semanas se trasladará a los campos de entrenamientos de Arizona y Florida.

OBSERVACIONES: La Liga Dominicana reanuda hoy domingo la serie final en la que los favoritos Toros del Este dominan 3-2 a los campeonísimos Tigres de Licey, en un ajetreo que involucra, por los felinos, al relevista Linder Castro (0-0, 18.00), al cátcher Fernando Flores (1-0) y al también relevo Jeff Ibarra (0-0, 40.50) por los “astados”.

Con la incorporación de los Rockies, vía el canadiense Walker, los campeones 2019 Nacionales de Washington, Marlins de Miami y Rays de Tampa Bay, son las únicas patentes del Big Show que todavía no tienen un ex jugador en el Salón de la Fama.

El lector Javier Cruz aclara, lacónico y tajante, que el mencionado líneas arriba, Fernando Flores, nunca ha jugado para los Naranjeros, mientras en las redes se ventila que quien lo hace es Alejandro Flores, también receptor, que no es su pariente.

Lorenzo Quintana (.278, 4, 20), cubano cátcher botado por los Cañeros de Los Mochis a pesar de sus buenos oficios; Ralph Garza (2-0, 9, 2.12), cerrador de los Sultanes de Monterrey y el antesalista nicaragüense de los Yaquis, Cheslor Cuthbert (.238, 1, 4), legionarios LMP invitados fuera de róster al Spring training de Houston y Medias Blancas de Chicago, respectivamente.

duartesotoalonso9@gmail.com