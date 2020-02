COLUMNA

Tirabuzón

Lo que tienen en común, Amaro, Díaz y Rivera

Juan Alonso Juárez

09/02/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Los arribos de Alex Verdugo, como parte de la transacción que aún no se concreta al 100% y que involucró a varios jugadores y tres organizaciones, y Joey Meneses, firmado para ligas menores, revitalizó la históricamente “desnutrida” presencia de peloteros mexicanos en las filas de los Medias Rojas de Boston.

Verdugo, quien se supone va directo al equipo grande, sería apenas el noveno de sangre azteca, después de, por estricto orden de aparición, Baldomero Almada (1933), Roberto Ávila (1959), Vicente Romo (1969), Carlos Rodríguez (1994), Dennys Reyes (2011), Alfredo Aceves (2011), Adrián González (2012) y Héctor Velázquez (2017).

También han sido pocos los que picaron piedra en sucursales de los “Patirrojos” y no llegaron a las mayores: Luis Alfonso García (1997-2001), Luis Alfonso Cruz (2001-2002), Jorge De la Rosa (2001-2002) y recientemente, Esteban Quiroz (2018).

De los ocho paisanos de usted que han portado los colores de la empresa del rancio abolengo, solamente los sonorenses Almada y Velázquez fueron estrenos, y en el extremo, el zurdo Dennys Reyes quemó con ellos sus últimos cartuchos en brevísima estancia (1.2 e, 2h, 3c, 1k, 2b), en 2011.

Es lo que espera a un Meneses, naturalmente, ya curado de espanto, después del inexplicable desaire de los Filis de Filadelfia en 2018 y que lo alentó a aceptar la oferta de los japoneses el verano anterior.

“QUE más quisiera yo que celebrar una Serie del Caribe en el lugar donde nació la Serie del Caribe, el estadio del Cerro (Latinoamericano). Se lo he dicho a los cubanos durante la cantidad de veces que he ido a La Habana”. ¿Quién lo dijo? A) Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe. B) El secretario del tesoro estadounidense, Steven Terner. C) El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred.

La respuesta: Juan Francisco Puello Herrera, tocando el inagotable tema de Cuba y su nueva marginación de la “Serie Mundial Latina” que ellos fundaron y presentaron por primera vez en febrero de 1949.

Tras proclamar éxito rotundo en San Juan 2020, Puello Herrera anunció las sedes de las próximas cinco Series del Caribe: Mazatlán (2021), República Dominicana (2022), Venezuela (2023), nuevamente México en 2024 y Puerto Rico (2025).

La de México 2024 le tocaría a Mexicali que la organizó por primera vez en 2009, pero como aquella fue una amistosa concesión de la gente de Hermosillo, los fronterizos podrían devolver la cortesía si así lo piden los Naranjeros, que fueron anfitriones en 2013.

TRES de tres: El puertorriqueño Lino Rivera se convirtió en el tercer mánager campeón de la Serie del Caribe al frente de un club de una liga “ajena”, después del mexicano Rubén Amaro (Venezuela, 1984) y el dominicano Eddie Díaz (México, 2011 y 2013). Si tomar en cuenta, naturalmente, a los pilotos norteamericanos que aparecen por racimos en la lista de vencedores.

Más de 100 mil aficionados asistieron al estadio Hiram Bithorn, cuyas localidades no se llenaban en el clásico caribeño desde hace un cuarto de siglo, en 1995, con el memorable “Dream Team” que se coronó invicto.

Los Tomateros tendrán hoy domingo su diferido festejo por el campeonato 12 en la LMP, con el ya tradicional recorrido por la céntrica avenida Álvaro Obregón, partiendo de las inmediaciones de la célebre “Tierra Blanca” y llegada a la emblemática parroquia y mirador de La Lomita.

OBSERVACIONES.- Son siete los aztecas con un título de bateo en la Serie del Caribe. El lector Jesús Ramón Zayas Montoya agrega a Albino Contreras (Ciudad Obregón), promediando arriba de .500, en Santo Domingo 2008… Recapitulando entonces, por orden de aparición: Héctor Espino (1976), Juan Navarrete (1985), Matías Carrillo (1989), Cornelio García (1990), Erubiel Durazo (2001), el “Cuate” Contreras (2008) y Joey Meneses (2020)… La comentarista de ESPN, Jessica Mendoza, otra víctima del “robo gate”. Renunció a su cargo ejecutivo en la organización de los Mets de Nueva York, a unas semanas de lanzar duras críticas al “soplón” Mike Fiers (Oakland).

