COLUMNA

Tirabuzón

Extranjeros LMP en el Spring Training

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ Fin de semana de los primeros juegos del spring training 2020, donde seguramente aparecerán nombres conocidos de usted que se emplearán a fondo por un lugar en los rósters que abrirán la temporada a finales de marzo.

El jugador de cuadro Ramón Urías (Baltimore), los receptores Alex Wilson y Carlos Soto, invitados de los Cardenales de San Luis, el jardinero Sebastián Elizalde y el pítcher Francisco Ríos, de los Mets de Nueva York, saldrían en punta.

Asimismo, el prometedor campo corto de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes, y alguien que tendrá encima los reflectores de acá, el MVP de la Liga Internacional AAA en 2018, el primera base Joey Meneses.

EL cubano Onelki García, de breve paso por LMP (1-0, 5.00, Mexicali), LMB (0-1, 3.82, Diablos Rojos) y Big Show (0-1, 13.50, Kansas City) se ha establecido en el beisbol japonés (19-17, 3.64) y en la inminente actividad 2020 cobrará 1.5 millones de dólares a los Tigres de Hanshin.

Otra: Allá mismo, en su segundo intento, el ex jonronero de los Padres, Christian Villanueva, se prepara en los ensayos de los Luchadores de Nippon Ham, quienes invertirán 730 mil dólares en la fachada del jalisciense que en 2019 batalló con los emblemáticos Gigantes de Yomiuri.

Una más: Los jardineros, el puertorriqueño Noel Cuevas (Los Mochis), Cachorros, y el cubano Yadiel Hernández (Hermosillo), Washington y el tercera base nicaragüense Cheslor Cuthbert (Ciudad Obregón), Medias Blancas, legionarios en la pasada edición de la LMP en el spring training 2020.

Y, también los lanzadores Mike Kickham (Hermosillo), Boston, Chih-Weis Hu (Navojoa), San Diego, Ralph Garza (Monterrey), Houston, Juan Minaya (Hermosillo), Minnesota, y el panameño Alberto Bandonado (Culiacán).

“QUE demuestre habilidad para tapar los huecos que se tienen, pero que no se deje que le impongan jugadores, porque a nosotros nos ocurrió y ya ven cómo nos fue”. ¿Quién lo dijo? A) El ex asesor de los Algodoneros de Guasave, Gabriel Low. B) Jeff Luhnow, ex gerente general de los Astros de Houston. C) El ex mánager de los Piratas de Campeche, Jesús Sommers.

La respuesta: Gabriel Low, igualmente ex gerente de los Charros de Jalisco, opinando sobre su sucesor y el del gerente deportivo Francisco Lizárraga, en la oficina de los nuevos Algodoneros de Guasave, cuyo propietario , Alfredo Arámburo, inició una purga que seguramente alcanzará a los mandos en el terreno de juego.

OBSERVACIONES: En República Dominicana esperan para la próxima semana los restos mortales del ex torpedero ligamayorista, José Fernández, fallecido el pasado domingo 16 de febrero en Miami, Florida, a los prematuros 52 años.

Desde su zona de confort, David Ortiz se convirtió apenas en la segunda celebridad que se fue a la yugular del hoy lanzador de los Atléticos de Oakland, Mike Fiers, llamándolo traidor (soplón) por patear el mítico pesebre, una vez lejos de la caseta de los campeones de la Serie Mundial 2017, Astros.

La comentarista de ESPN, Jéssica Mendoza, criticó en su momento a Fiers y eso le costó un cargo de asesora con los Mets de Nueva York y aparentes restricciones en sus futuras apariciones a cuadro. A Ortiz harán lo que el aire al ilustre “benemérito”.

duartesotoalonso9@gmail.com