COLUMNA

Tirabuzón

Empujan Cerveceros a Gallardo al retiro

Juan Alonso Juárez

02/03/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En posición de quedar fuera por segundo año consecutivo, Yovani Gallardo no ha anunciado su retiro, pero los Cerveceros de Milwaukee le darán próximamente un empujón institucional, reconociendo sus servicios y logros en el Muro de Honor levantado a las afueras del Miller Park.

En homenaje compartido con dos ex estelares de la franquicia que nació en 1970, heredando la logística de los efímeros Pilotos de Seattle: el ex lanzador venezolano Francisco Rodríguez y el ex jardinero dominicano Carlos Gómez.

La exposición de los Cerveceros data apenas de 2014 y entre los pioneros que fueron varios, aparece el zurdo Teodoro Higuera, al lado de cuatro entronizados en el Salón de la Fama de Cooperstown: Hank Aaron, Robin Yount, Paul Molitor y Ted Simmons.

En la lista se encuentra el actual mánager campeón en la Liga Mexicana, llevando las riendas de los Acereros de Monclova, Pat Listach, Novato del Año de la Liga Americana en 1992 y que meses atrás había actuado para Venados de Mazatlán y como refuerzo de los Naranjeros de Hermosillo en la Serie del Caribe celebrada en la capital de Sonora.

ENTRE nacionales y extranjeros, los Yaquis de Ciudad Obregón (8) es la empresa de la Liga Mexicana del Pacífico con más legionarios en el Spring Training 2020, en un ejercicio que incluye a 25 que reportaron a la edición 2019-2020.

Los campeones Tomateros de Culiacán (6) y Naranjeros de Hermosillo (6) escoltan a la tribu, seguidos por Cañeros de Los Mochis (5), Charros de Jalisco (5), Sultanes de Monterrey (3), Mayos de Navojoa (2), Venados de Mazatlán (2), Águilas de Mexicali (1) y Algodoneros de Guasave (1).

¿Quién el “representante” de Guasave? Dirán los curiosos. Nada más y nada menos que Joakim Soria, a quien como se recordará, reclutaron en el draft de expansión celebrado el 22 de mayo 2019 en Monterrey, donde participaron los hoy cancelados Sebastián Sandoval y Gabriel Low, más dos enviados sorpresa de los Diablos Rojos: Miguel Ojeda y Francisco Minjarez.

DOMINGO Germán nada tendría que estar haciendo ahora en su natal República Dominicana. Pero una suspensión por violencia doméstica, una manera elegante de decir que maltrató de palabra y obra a su pareja, lo tienen fuera de los campos de prácticas de Arizona y Florida.

Y expuesto a situaciones que han costado la vida a varios de sus paisanos, la mayoría durante el receso de los meses de octubre a enero y que en su caso, solamente se supo de un brazo fracturado de una mujer que le acompañaba.

La vida le ha dado otra oportunidad al sólido lanzador de los Yanquis de Nueva York, a quien el comisionado Rob Manfred le empujó 81 juegos en la congeladora, 18 de los cuales ya pagó en la recta final del calendario 2029 y postemporada.

OBSERVACIONES: Detrás de la corona 17 esquiva en las pasadas 5 campañas, los Diablos Rojos capitalinos abrieron ayer domingo su campo de entrenamiento en Oaxaca, en las instalaciones de la Academia Alfredo Harp Helú, de ubicación conocida en la periferia de la ciudad.

Y en el centro de la misma, en el estadio Eduardo Vasconcelos, los Guerreros también comenzaron su preparación, ambas novenas estrenando pilotos: Sergio Omar Gastélum, los colorados, y el aún cátcher activo, Érick Rodríguez, los aborígenes.

El mánager de la versión 2020 de los Generales de Durango, el ex torpedero de Grandes Ligas Félix Fermín, fue ratificado en el timón de las Águilas Cibaeñas, escuadra con la que ha ganado cinco títulos de liga y tres en la Serie del Caribe.

duartesotoalonso9@gmail.com