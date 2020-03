COLUMNA

Tirabuzón

A-Rod dice que MLS podría superar a MLB

Juan Alonso Juárez

05/03/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Sin decirlo abiertamente, Alex Rodríguez apoya los cambios al juego del comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred y añadió, un poco paranoico, en una cobertura televisiva, que si MLB se descuida, en el futuro podría ser superada incluso por la futbolera MLS. Un despropósito.

El ex toletero que vive en unión libre con la actriz Jennifer López supone al beisbol por debajo de la NFL y NBA, no obstante que por obvias razones, hasta los Marlins de Miami venden más boletos que cualquiera de las franquicias de esas poderosas ligas que ofrecen muchos menos veladas y cuya diversión no es del diario.

Motivo por el cual, ni deberían ser punto de referencia con una actividad los siete días de la semana y un calendario de 162 funciones, más playoffs y Serie Mundial, aparte, naturalmente, de las tardeadas de Florida y Arizona que hoy les ocupa.

A-Rod , quien también tiene su historia en el alucinante mundo de los esteroides, habló del robo de señales y tuvo la desfachatez de criticar a los Astros de Houston por no abrirse enteramente de capa, ofreciendo disculpas.

DURA experiencia para el novato de los Rays de Tampa, el jardinero Garrett Whitley, su primer Spring Training, sufriendo el impacto de un batazo cuando se encontraba en el dugout, en el curso de un cotejo de la Liga de la Toronja.

Lo reportan con fracturas faciales múltiples, aunque fuera del hospital, siendo por el momento el caso más fuerte de la pretemporada en los dos frentes y primero de gravedad desde marzo de 2011.

En aquella ocasión, el coach venezolano de los Bravos de Atlanta, Luis Salazar, fue golpeado en el rostro por un foul de Brian McCann, cátcher del mismo club, mientras observaba las acciones desde la banca.

Salazar, ex jugador de la gran carpa, perdió un ojo a pesar de los esfuerzos de los médicos, pero eso no ha impedido su labor en las filiales de la organización de la Liga Nacional que lo ha arropado al 100 por ciento.

“YO no vengo en busca de un quinto o sexto lugar, venimos mentalizados en meter el equipo a los playoffs”. ¿Quién lo dijo? A) Francisco Campos, mánager debutante de los Piratas de Campeche. B) El piloto de los Generales de Durango, el dominicano Félix Fermín. C) Plácido Pinto, coach de tercera base de los Venados de Mazatlán y manager de los Bravos de San Pedro en la Arturo Péimbert Camacho.

La respuesta: Félix Fermín, estrenándose en el timón de los Generales de Durango, donde hará mancuerna con su compatriota Eddie Díaz, presidente adjunto de la empresa a la que se incorporó el yucateco Enrique Couoh en la gerencia deportiva.

LOS Diablos Rojos lograron ayer algo impensado después de la huelga que paró a la Liga Mexicana en 1980: reunir a los icónicos Alfredo Ortiz y Ramón Hernández y la porrista honoraria del club, la actriz Carmen Salinas.

Apostamos a que el zurdo, el “Abulón” y la “Corcholata” no posaban desde finales de los setenta en el ya extinto Parque Deportivo del Seguro Social, cuando el establecimiento casi centenario vivía sus mejores momentos.

Lo anterior, durante el tempranero lanzamiento de un colorido álbum de estampitas conmemorativo de los 80 años de la institución con más blasones en el circuito, 16 campeonatos y contando.

EN el Cactus y Toronja: En su primera actuación, Roberto Osuna retiró en 1-2-3 contra los Marlins (2) que vencieron a los Astros (1)… El invitado de los Mets (4), Francisco Ríos (1e, 2h, 0c, 1k), se apuntó rescate en victoria sobre los Cardenales de San Luis (1). El coahuilense se unió a Luis Cessa (Yanquis) y Jesús Cruz (San Luis) en la cosecha de salvados… El prospecto número 5 de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes, va de 4-0 y dos anotadas en dos juegos… Juan Gámez (1-0, 0.00), revelación como cerrador de los Cañeros de Los Mochis (3-3, 11, 2.43), se agregó a la legión LMP en el Spring Training, con los Cachorros de Chicago. En la Liga Mexicana, compiló 2-1 y 3.52 en 46 relevos para los Sultanes de Monterrey en 2019.

duartesotoalonso9@gmail.com