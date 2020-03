COLUMNA

Tirabuzón

Batalla Christian Villanueva en Japón

Juan Alonso Juárez

07/03/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Christian Villanueva necesita de una “limpia”. El ex bigleaguer abandonó un encuentro de preparación en el beisbol japonés, lastimado de la muñeca izquierda, en una aparatosa caída cuando atrapaba un elevado de foul.

En la acción que circula en las redes, se ve al ex jonroneo de los Padres de San Diego cayendo cuan largo es en el “pozo” de los fotógrafos, en la recta final de un encuentro que los Luchadores de Nippon Ham perdieron (0)contra los Tigres de Hanshin (3).

A la ofensiva, Villanueva puso fin a una seguidilla de 14 turnos en blanco, conectando un hit en su primero de dos turnos, y ahora habrá que esperar para saber si la lesión no trae secuelas hoy que busca reinvindicarse, tras su discreta actuación en 2019, con los Gigantes de Yomiuri.

El jalisciense batea en los ensayos un raquítico .100 (20-2) -sencillo y doble-, sin impulsadas ni anotadas, para un club que lo firmó por un año y poco más de 700 mil dólares, a pesar de un discreto .218, 12 jonrones y 38 empujadas en 2019, actuando en 113 cotejos, 40 en las menores de Yomiuri.

MAJOR League Baseball inicia este sábado su “tour” internacional 2020 con un juego de exhibición diurno en Santo Domingo, República Dominicana, entre los Mellizos de Minnesota y Tigres de Detroit. Visita relámpago que concluirá en cuanto caiga el último out, ya que ambas novenas regresarán de inmediato a sus respectivas bases en Florida.

La siguiente parada se agendó para sábado 18 y domingo 19 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX, donde Padres y Diamondbacks de Arizona sostendrán los primeros juegos oficiales del Big Show en la historia de la antigua Tenochtitlán.

Y para más adelante, 13 y 14 de junio, también sexto y séptimo día de la semana, la London Series en su segunda versión y en la que la misión de entretener ocupará a los Cardenales de San Luis y Cachorros de Chicago.

Todo de acuerdo a un script que no contemplaba la ya pandemia del coronavirus “made in China”, pero que hasta antes de la actividad de hoy en territorio caribeño no se le había quitado ni una coma.

“VOY a extrañar mucho narrar LMP. Es lo que más feliz me hacía de mi año laboral”. ¿Quién lo dijo? A) El cronista de ESPN, Eitan Benezra. B) Agustín De Valdez, desde su palco celestial. C) Alejandro Aguerrebere, comentarista de TVC Deportes.

La respuesta: Eitan Benezra, en su cuenta Twitter, opinando sobre el nuevo escenario que margina a su empresa de las coberturas del circuito de las dos estaciones, no sin antes desearle éxito a su alianza con la filial del grupo Televisa, SKY.

OBSERVACIONES: Los Cachorros enviaron a las menores al novato pítcher yucateco, Manuel Rodríguez (0-0, 3.86), convaleciente de un tirón en el bíceps del brazo derecho y por lo cual estará inactivo un par de meses.

Sergio Romo (0-0, 2.25), que el viernes ponchó a los tres que enfrentó, en la victoria de los Mellizos de Minnesota (5) versus Rays de Tampa (3), no formó parte de la expedición a República Dominicana.

De la legión azteca convocada, Víctor Arano (Filadelfia), Manuel Bañuelos (Seattle), Sebastián Elizalde (Mets) y el lesionado jardinero de los Medias Rojas de Boston, Alex Verdugo, no habían participado en los juegos de la Toronja y el Cactus.

