Tirabuzón

González y Ríos a las menores

Juan Alonso Juárez

08/03/2020 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En la reciente cuerda de los Dodgers de Los Ángeles a las menores se fue el zurdo Víctor González (0-1, 3.00), zurdo nativo de Tuxpan, Nayarit, que abrió sus dos únicas presentaciones en la Liga del Cactus (3e, 2h, 1c, 1b, 3k).

González, quien se ha mostrado a plenitud en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, se convirtió en el cuarto cortado de la legión azteca, detrás del lesionado diestro de los Cachorros, Manuel Rodríguez (0-0, 3.86).

El relevista Héctor Velázquez que colocaron para asignación los Medias Rojas de Boston y su colega de los Mets de Nueva York, Francisco Ríos (0-0, 1, 5.40), que la tarde del viernes salió en un grupo que incluía al ex legionario del futbol americano, Tim Tebow (.154, 1, 2).

Además de la baja del utility de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías, debido a una avería en una pierna que necesitó únicamente de una férula, pero que ha calmado sus ímpetus de alcanzar a su hermano Luis, ya habilitado por los Cerveceros de Milwaukee.

POR ahora no se les hace fiesta porque de ellos se conoce poco o nada. Son algunos de los México-estadounidenses en los campos de prácticas de Grandes Ligas y fuera de foco de este lado del río Bravo, a diferencia de Sergio Romo y su arrolladora simpatía, Alex Verdugo, Javier Guerra, etc.

Apunte usted: Alan Trejo (.357, 0, 2), campo corto, Rockies de Colorado; Sebastián Zavala (.182, 1, 3), cátcher, Medias Blancas de Chicago; Alfonso Rivas (.400, 0, 0), primera base, Cachorros; Bernardo Flores (0-1, 0.00), Medias Blancas; Felipe (Tres) Barrera (.167, 0, 0), receptor, Nacionales de Washington y Jorge Romero (0-0, 9.00), Filis de Filadelfia.

Zavala, quien ya debutó en Grandes Ligas en 2019, cerró filas en aquella selección nacional integrada mayoritariamente por “pochos” y que sorprendió en el “Premier 12” 2015 celebrado en Japón y Taiwán, bajo la producción del teniente Alonso Pérez González y la conducción del cubano Mike Brito, quien de última hora suplió a Roberto Magallanes.

Ese equipo en el que sólo unos cuantos hablaban el castellano de corridito, resultó el cuadro latinoamericano mejor posicionado -cuarto lugar- y fue lo último que se le conoció a Pérez González a nivel internacional.

HABRÁN notado el cese de la guerra de pelotazos declarada a los Astros de Houston, quienes mansamente ponían la otra mejilla, como lo dicta el Evangelio y para disfrute del respetable público que desde el inicio la agarró contra ellos.

Podría tratarse de una tregua unilateral en Florida y Arizona, en espera de la hora de los cañonazos de verdad, a partir del 27 de marzo, la tempranera fecha para el arranque de hostilidades.

O la “mano que aprieta” del comisionado Rob Manfred que no se ha manifestado sobre el particular y a quien, dicho sea de paso, todavía le queda el pendiente de la sanción al ex mánager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora.

OBSERVACIONES: Dominicanos y venezolanos hicieron mayoría en el juego de exhibición de ayer en Santo Domingo, entre los Mellizos de Minnesota (7) y Tigres de Detroit (6), primero en ese país caribeño desde 2000, convocando a poco más de 11 mil aficionados.

Y el novato de los Tigres, el sonorense Isaac Paredes, empuñó como emergente en las postrimerías y negoció base por bolas, cubriendo un rato la tercera base en lugar de Jeimer Candelario.

Otros aztecas, ayer: Alejo López (.500, 0, 1), Cincinnati (8), 2-1 y una producidas, vs. Cachorros (5); Luis González (.438, 0, 1), Medias Blancas (7), 1-0 y un boleto, ante Gigantes (12; Giovanny Gallegos (0-0, 8.10), Cardenales (5), 1e, 0h, 0c, 1b, 1k, versus Astros (1), por quienes Roberto Osuna (0-0, 0.00) permitió 3 hits y 3 carreras sucias en inning en que ponchó a tres.

