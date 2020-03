COLUMNA

Tirabuzón

Reclaman Orioles a Velázquez; bajan a Quiroz

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni los Diablos Rojos escapan de los afanes de los Acereros de Monclova de acaparar talento, aunque por ahora los capitalinos habrían tomado ventaja, adquiriendo al relevista Sasagi Sánchez, a cambio de los derechos de retorno de Francisco Ríos, actualmente en las menores de los Mets de Nueva York.

Sánchez, mazatleco que en 2019 tuvo un laborioso desempeño con los Pericos de Puebla, compilando 4-3 y 7.51 en 59 juegos y de surtido completo en la LMP (2-0, 1 rescate y 1.38 en rol regular y 1-0 y 1.54 en playoffs) con los campeones Tomateros de Culiacán.

Es difícil precisar cuándo podrán los Acereros disponer de Ríos, pero eso no quita el sueño en la oficina de los monarcas de la Liga Mexicana 2019, donde siempre presumen exceso de tráfico en cada una de sus líneas.

DOMINGO movido, surtido y divertido para los mexicanos en el spring training que aún tiene cuerda, casi tres semanas, tomando en cuenta que el arranque de hostilidades está previsto para el viernes 27 del mes en curso.

Temprano, se supo que los Orioles de Baltimore reclamaron de la lista de asignaciones de los Medias Rojas de Boston al pítcher Héctor Velázquez, quien en dos relevos no admitió hit ni carreras en 3 innings, con par de boletos y misma cantidad de chocolates.

Luego del movimiento que involucró a Esteban Quiroz (.231, 0, 2), enviado a las menores por los Padres de San Diego y ya en la actividad de la Toronja y el Cáctus, el cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk (.429, 1, 2) se voló la barda en el segundo de sus dos turnos, de dos rayitas, contra los Filis de Filadelfia.

El mazatleco José Urquidy (4e, 6h, 3c, 1b, 3k), de los Astros de Houston (1), sufrió su primer revés en un relevo largo frente a los Mets (3); Julio Urías (3e, 1h, 0c, 1b, 3k) resultó el mejor librado en derrota de los Dodgers (8) ante los Rangers de Texas (9). Y, finalmente, el debut del zurdo Manuel Bañuelos (2e, 2h, 2c, 0b, 2k) con los Marineros de Seattle (4) versus Gigantes de San Francisco (8).

“QUIEREN llevarlos con ellos y yo les dije que no, que él no es canadiense, que él es dominicano”. ¿Quién lo dijo? A) Vladimir Guerrero, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown. B) El presidente de República Dominicana, Danilo Medina. C) Eddie Díaz, presidente de los Generales de Durango.

La respuesta: Vladimir Guerrero, dando la primicia a los medios informativos, respecto a la participación en el próximo Clásico Mundial de su hijo Vladimir Guerrero, quien nació el 19 de marzo de 1999 en Montreal, Canadá.

OBSERVACIONES: Cero y van cuatro los dominicanos suspendidos por dopaje en 2020. El infielder del apellido con error de ortografía, Domingo Leyba, de los Diamondbacks de Arizona, recibió una pena de 80 juegos, uniéndose al pitcher de los Astros, Francis Marte (162), el jugador de cuadro de los Piratas, Pablo Reyes (80) y el lanzador agente libre, Víctor Alcántara (80).

“Desde el penal de puente grande hermano. Acá tenemos SKY”. Otra de las reacciones por el acuerdo entre la Liga Mexicana del Pacífico y la señal restringida de Televisa, donde ya dijeron que para ellos el “rating” es lo de menos: van por más suscriptores.

En Durango, los nuevos propietarios de los Generales tampoco dispondrán de la pantalla gigante que fue un plus en la diversión en el estadio Francisco Villa: La desmontaron para llevarla al “tocayo” Francisco Carranza Limón de Guasave y allá seguirá por obvias razones.