COLUMNA

Tirabuzón

Japoneses tienen fecha de inauguración

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO._ En Japón no sólo no han suspendido su pretemporada de beisbol, eso sí vedada a su respetable público por el Covid-19 -se escucha y lee más elegante-, sino que ya tienen fecha para su inauguración, el viernes 10 de abril, contrario a sus cofrades del Big Show, que “rompieron filas”.

El comisionado Rob Manfred dijo que la temporada podría arrancar dos semanas más tarde de la fecha acordada, 26 de marzo, pero hay quienes dudan, viendo cómo las poderosas ligas futboleras europeas y eventos del calibre de la Fórmula 1, decidieron parar.

Los japoneses, que también ven factible la celebración de los Juegos Olímpicos en julio y agosto próximos no obstante su cercanía con los chinos de la pandemia, son más optimistas que los americanos.

Mientras, en la Liga Mexicana, que al igual que en el gobierno, han resistido los gritos y sombrerazos de agoreros, oportunistas, similares y conexos, mantienen el guion establecido, aunque eso podría cambiar muy pronto.

Pero volviendo con los nipones que de epidemias y desastres saben un resto, por allá busca establecerse el ex bigleaguer Christian Villanueva, quien ayer rindió su mejor día en los juegos de exhibición, atizando un doble que limpió las bases, para contribuir en la victoria de los Luchadores de Nippon Ham, 8-7, sobre Estrellas de DeNa.

A Villanueva el pitcheo del beisbol japonés se le ha complicado hasta en los ensayos de este año en que batea menos de .200 (.107), sin jonrones y 3 empujadas, posterior a un debut que decepcionó a los Gigantes de Yomiuri (.223, 8, 24) en 2019.

“HE estado en este juego desde entonces y todavía no sé qué haré sin beisbol”. ¿Quién lo dijo? A) Jaime Jarrín, legendario cronista ecuatoriano de los Dodgers de Los Ángeles. B) El aficionado más longevo de los Cachorros de Chicago, Raymond Styrlund (106). C) Jack McKeon, ex jugador y ex mánager, de 89 años.

La respuesta: Jack McKeon, actual asesor del gerente general de los Nacionales de Washington, Mike Rizzo, y activo en la pelota desde 1949, en un recorrido en el que su momento climático lo vivió en 2003, en el timón de los Marlins de Miami, venciendo a los Yanquis de Nueva York en la Serie Mundial.

**“El que mucho te critica, algo de ti le pica”. Del refranero popular.

OBSERVACIONES: Japhet Amador, a quien en diciembre 2019 una llamada telefónica sacó uniformado del estadio Francisco Carranza Limón de Guasave, cuando pretendía jugar con los Algodoneros, ya es materia dispuesta para su primer juego formal tras larga convalecencia. De hecho, iba a participar en un inter escuadras de los Diablos Rojos cancelado el sábado, en la academia Alfredo Harp Helú, en Oaxaca.

Liberado de su compromiso con la selección de Brasil, luego de la cancelación de la eliminatoria en Arizona, el lanzador Tiago Da Silva reportó a las prácticas de los Generales de Durango, en el Francisco Villa. En invierno, el diestro tiró en Venezuela y en la LMP con Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán.

Saraperos de Saltillo repetirá al utility de la doble nacionalidad, Álvaro González, un carabinero de .177, 2 vuelacercas y 11 remolcadas en 2019. Aunque sus verdaderos alcances quedaron al descubierto con su desempeño en los dos torneos 2018: .303, 13 bambinazos y 52 empujadas.

Los Tigres de Quintana Roo, trabajando en Cancún después de hacer pretemporada en Hermosillo en 2018 y 2019, iniciaron sus encuentros amistosos, ayer, en Felipe Carrillo Puerto, ante un conjunto del rumbo.

